कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) ने हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स का भी समर्थन मिला था. दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. वहीं अब सीजेपी मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'जेल भरो' आंदोलन नाम से प्रोटेस्ट कर रही है. शबाना आजमी ने इस प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया और वो शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुईं.

शिवाजी पार्क पहुंचीं शबाना आजमी

बता दें कि शबाना आजमी ने गुरुवार को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके ये ऐलान कर दिया था कि वो सीजेपी के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी. एक्ट्रेस ने शुक्रवार को प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई हमारे वोट देने के अधिकार को छीनेगा तो हम उसके लिए संवैधानिक तरीके से जरूरी कदम उठाएंगे.

Mumbai, Maharashtra: On the CJP protest, actor Shabana Azmi says, "...We are holding a non-violent protest....Our votes are being taken away..." pic.twitter.com/1aBvN6gIKL — IANS (@ians_india) October 2, 2026

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को अपना खुला समर्थन देते हुए आगे कहा, 'हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं. हमसे हमारे वोट छीने जा रहे हैं.'

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विशाल ददलानी ने अभिजीत दिपके को लगाया गले

इस विरोध प्रदर्श में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी भी पहुंचे. उन्होंने मंच पर पहुंचकर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके को गले लगाया और सीजेपी के अन्य मेंबर्स से भी मुलाकात की.

Vishal Dadlani is here!



The crowd is going crazy 🔥 pic.twitter.com/49E0lgiRvE — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 2, 2026

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