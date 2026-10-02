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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCJP के 'जेल भरो' प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, विशाल ददलानी ने अभिजीत दिपके को लगाया गले

CJP के 'जेल भरो' प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, विशाल ददलानी ने अभिजीत दिपके को लगाया गले

कॉकरोच जनता पार्टी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में 'जेल भरो' आंदोलन शुरू किया है. विशाल ददलानी और शबाना आजमी ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Oct 2026 06:43 PM (IST)
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कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) ने हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स का भी समर्थन मिला था. दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. वहीं अब सीजेपी मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'जेल भरो' आंदोलन नाम से प्रोटेस्ट कर रही है. शबाना आजमी ने इस प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया और वो शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुईं.

शिवाजी पार्क पहुंचीं शबाना आजमी

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बता दें कि शबाना आजमी ने गुरुवार को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके ये ऐलान कर दिया था कि वो सीजेपी के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी. एक्ट्रेस ने शुक्रवार को प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई हमारे वोट देने के अधिकार को छीनेगा तो हम उसके लिए संवैधानिक तरीके से जरूरी कदम उठाएंगे. 

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को अपना खुला समर्थन देते हुए आगे कहा, 'हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं. हमसे हमारे वोट छीने जा रहे हैं.' 

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विशाल ददलानी ने अभिजीत दिपके को लगाया गले

इस विरोध प्रदर्श में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी भी पहुंचे. उन्होंने मंच पर पहुंचकर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके को गले लगाया और सीजेपी के अन्य मेंबर्स से भी मुलाकात की.

 

 

 

 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Shabana Azmi
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