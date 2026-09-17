बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी आज 76 साल की हो चुकी हैं. अपनी बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली शबाना आजमी की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. इसके अलावा वो सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस भी हैं. बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक अभिनेता संग स्क्रीन शेयर कर चुकीं शबाना आजमी उम्र के इस पड़ाव में भी बॉलीवुड में लगातार काम कर रही हैं.

अपनी अदाकारी के साथ-साथ शबाना आजमी अपनी पर्सनल लाइफर से भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं. कभी उन्होंने 7 साल तक एक डायरेक्टर को डेट किया था. जबकि बाद में उनका दिल एक शादीशुदा गीतकार पर आया था. उन्होंने 42 साल पहले शादी की थी, हालांकि शबाना कभी मां नहीं बन पाईं. एक्ट्रेस 18 सितंबर को अपना बर्थडे मनाएंगीं. यहां उनकी कुछ खास और दिलचस्प बातें जानते हैं.

कैफ़ी आजमी की बेटी हैं शबाना आजमी

शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था. बता दें कि शबाना मशहूर और दिवंगत शायर कैफ़ी आजमी की बेटी हैं. जहां पिता ने अपनी कलम से नाम कमाया तो वहीं बेटी ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाई.

शशि कपूर पर था क्रश

दिवंगत एक्टर शशि कपूर को बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक माना जाता है. उन पर कई एक्ट्रेसेस फ़िदा थीं और वो शबाना आजमी के भी क्रश हुआ करते थे. ये खुलासा खुद एक्ट्रेस ने साल 2004 में एक इंटरव्यू में किया था. शशि के साथ उन्होंने स्क्रीन भी शेयर की थी. दोनों कलाकार साथ में 'फकीरा', 'जुनून' 'कलयुग', 'हीरा और पत्थर' और 'सौगात' जैसी फिल्मों में नजर आए थे.

कभी कॉफी बेचकर कमाती थीं 30 रुपये

शबाना आजमी की मां शौकत आजमी की ऑटोबायोग्राफी 'कैफी एंड आई मेमॉयर' में एक्ट्रेस को लेकर कई खुलासे किए गए हैं. इसमें ये भी बताया गया है कि शबाना ने कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद तीन महीने तक पेट्रोल स्टेशन पर ब्रू कॉफी बेची थीं. इससे अभिनेत्री रोज 30 रुपये तक कमा लिया करती थीं.

7 साल तक शेखर कपूर को किया डेट

बता दें कि शबाना आजमी ने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर को सात साल तक डेट किया था. समय के साथ दोनों का रिश्ता गहरा होते चला गया था और दोनों लिव-इन में भी रहे थे. हालांकि शेखर और शबाना बाद में अलग हो गए. लेकिन, इसके बावजूद दोनों ने फिल्म 'मासूम' में साथ में काम किया था.

1984 में जावेद अख्तर से की थी शादी

शेखर कपूर से अलग होने के बाद शबाना आजमी मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के करीब आई थीं. बता दें कि लेखक होने के चलते अक्सर जावेद, शबाना के पिता कैफ़ी आजमी से मिलने आया करते थे. इसी बीच शबाना उन पर दिल हार बैठीं. जबकि उस वक्त जावेद पहले से शादीशुदा थे. उनकी पहली शादी 1972 में एक्ट्रेस हनी ईरानी से हुई थी.

शादीशुदा होने के बावजूद जावेद अख्तर का दिल भी शबना आजमी पर आ गया था. इसके चलते जावेद और हनी की निजी जिंदगी में उथल-पुथल मच गई थी. आखिरकार जावेद और हनी की राहें तलाक के साथ खत्म हो गई थीं. 1984 में उनकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई और साल 1985 में तलाक हो गया. जबकि साल 1984 में जावेद ने शबाना से दूसरी शादी कर ली थी. जहां पहली शादी से जावेद के दो बच्चे हैं, तो वहीं जावेद और शबाना की कोई संतान नहीं हुई.

शबाना आजमी की बेहतरीन फिल्में

शबाना ने 24 साल की उम्र में फिल्म 'अंकुर' से डेब्यू किया था और ये फिल्म काफी पसंद की गई थी. शबाना अब तक अपने 5 दशक से ज्यादा के करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उनकी बेहतरीन फिल्मों में 'अंकुर', 'मासूम', 'अर्थ', 'खंडहर', 'गॉडमदर', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'अमर अकबर एंथनी' आदि शामिल हैं.

सबसे ज्यादा 5 नेशनल अवॉर्ड जीते

शबाना आजमी भारत की सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस हैं. शबाना ने अपनी पहली ही फिल्म अंकुर से धमाल मचा दिया था. अभिनेत्री ने डेब्यू मूवी के लिए साल 1975 में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड जीता था. साल 1982 की फिल्म अर्थ के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवॉर्ड दिया गया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने 'खंडहर', 'पार' और 'गॉडमदर' जैसी फिल्मों के लिए भी राष्ट्रीय पुरष्कार अपने नाम किए थे. शबाना के बाद सबसे ज्यादा बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड कंगना रनौत (4) ने जीते हैं.