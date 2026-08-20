Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोहेल खान से तलाक के बाद कैसी है सीमा की जिंदगी? बोलीं- मैं खुश हूं

सोहेल खान से तलाक के बाद कैसी है सीमा की जिंदगी? बोलीं- मैं खुश हूं

सीमा खान को हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के पॉडकास्ट 'डबल डेट' पर देखा गया. इस दौरान उन्होंने तलाक के बाद की अपनी जिंदगी को लेकर कमेंट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 20 Aug 2026 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

सीमा सजदेह को शो 'लॉकअप 2' में देखा गया था. इस शो में उन्हें पसंद किया गया. शो में सोहेल खान भी नजर आए थे. अब सीमा को नेहा के पॉडकास्ट 'डबल डेट' पर देखा गया. यहां सीमा ने सोहेल संग तलाक के बाद की अपनी जिंदगी को लेकर रिएक्ट किया है. इसके अलावा उन्होंने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को लेकर भी बात की.

कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को लेकर सीमा ने कहा ये

उन्होंने कहा कि वो सेल्फ केयर करती हैं. सीमा ने बताया कि उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट कराया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब वो ट्रीटमेंट को लेकर सिलेक्टिव हो गई हैं और तभी कोई ट्रीटमेंट करवाती हैं, जब उसकी उन्हें जरुरत होती है.

तलाक के बाद कैसी हो गई है सीमा की जिंदगी?

तलाक के बाद की जिंदगी पर सीमा ने कहा कि वो अब अपनी कंपनी में कम्फर्टेबल हो गई हैं. उन्होंने कहा कि लंबे दिन के बाद, वो अक्सर अपने डॉग के पास घर लौटने का इंतजार करती है. सीमा ने कहा- 'मैं अपने आप में बहुत खुश हूं.'

ये भी पढ़ें-'सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन

अलायंस में कैसा था सोहेल का एक्सपीरियंस

इसके अलावा सीमा ने सोहेल खान के शो 'अलायंस' के एक्सपीरियंस को लेकर भी रिएक्ट किया. सीमा ने कहा कि 'अलायंस' सोहेल के लिए उनसे ज्यादा चैलेंजिंग था. सीम ने कहा कि सोहेल आम तौर पर लोगों के साथ मिलते-जुलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं. वो अपने आसपास जान-पहचान वाले लोगों को ही रखना पसंद करते हैं. वो अपने कम्फर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं.

सीमा ने कहा कि जैसे-जैसे शो आगे बढ़ने लगा सोहेल अपनी फैमिली और बच्चों को मिस करने लगे. सीमा ने कहा कि मेरी प्रेजेंस ने सोहेल को फैमिली वाला फील दिया. जब सीमा 'अलायंस' से बाहर हुई थीं तो सोहेल इमोशनल हो गए थे और उन्होंने सीमा से कहा था- तुम क्यों जा रही हो. तुम्हारी जगह मुझे जाने दो.


सोहेल खान और सीमा सजदेह की शादी 1998 में हुई थी. वो दो बेटों के पेरेंट हैं. उनके बेटों के नाम योहान और निर्वाण हैं. उनकी शादी 24 साल चली थी. अब दोनों अलग हो गए हैं. सोहेल और सीमा को साथ में शो अलायंस में देखा गया था.

ये भी पढ़ें- खलीफा सोशल मीडिया रिव्यू: यूजर्स को पसंद नहीं आई पृथ्वीराज की फिल्म, दिए 2 स्टार

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
Shoail Khan Seema Sajdeh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सोहेल खान से तलाक के बाद कैसी है सीमा की जिंदगी? बोलीं- मैं खुश हूं
सोहेल खान से तलाक के बाद कैसी है सीमा की जिंदगी? बोलीं- मैं खुश हूं
बॉलीवुड
Box Office: 7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 8 बजे तक का कलेक्शन
7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 8 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Awarapan 2 करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात
'आवारापन' करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात
बॉलीवुड
'सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन
'सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
इंडिया
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तान को दी बड़ी राहत, इस स्टेडियम को मिली क्लीन चिट
ICC ने पाकिस्तान को दी बड़ी राहत, इस स्टेडियम को मिली क्लीन चिट
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget