बात जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन संगीतकारों की होती है तो दर्शकों के जेहन में एसडी बर्मन का नाम जरूर आता है. एसडी बर्मन ने अपने बेहीतरीन संगीत से दशकों तक दर्शकों का दिल जीता. वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने यादगार संगीत के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे. एसडी बर्मन का जन्म राजघराने में हुआ था. उनकी मां राजकुमारी थीं तो वहीं उनके पिता महाराज के बेटे थे. हालांकि इसके बावजूद एसडी बर्मन ने बड़े होने पर रेडियो में नौकरी की थी.

एसडी बर्मन ने बॉलीवुड में बतौर संगीतकार काम करने के अलावा कुछ हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए बतौर सिंगर भी काम किया था. एसडी बर्मन बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई आ गए थे और उन्होंने यहां आकर कई बड़े दिग्गज कलाकारों और फिल्ममेकर्स के साथ काम किया था. आइए आज आपको उनकी 120वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं.

राजकुमारी के घर हुआ था एसडी बर्मन का जन्म

एसडी बर्मन का पूरा नाम सचिन देव बर्मन था. दिग्गज संगीतकार का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कमिला (अब बांग्लादेश) में हुआ था. 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले एसडी बर्मन की मां का नाम निर्मला देवी था, जो मणिपुर की राजकुमारी थीं. हालांकि एसडी बर्मन जब महज दो साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था. वहीं उनके पिता नवदीप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के महाराज आरएन देव बर्मन के बेटे थे.

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कभी रेडियो सिंगर थे एसडी बर्मन

अपने करियर की शुरुआत सचिन देव बर्मन ने गायक के रूप में की थी. पहले वो 1930 के दशक में कोलकाता के रेडियो स्टेशन पर बतौर सिंगर काम करते थे. इसके बाद उन्होंने बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी. बाद में एसडी बर्मन ने हिंदी फिल्मों के लिए मुंबई का रुख किया.

किशोर कुमार को मानते थे बेटा, लता मंगेशकर से हो गए थे नाराज

एसडी बर्मन ने हिंदी सिनेमा के तीन बड़े दिग्गज सिंगर्स लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ भी काम किया था. किशोर कुमार के साथ उनका रिश्ता गहरा और खास रहा. हालांकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर संग एक बार उनके रिश्ते में दरार आ गई थी. ये खुलासा खुद लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था.

लता मंगेशकर ने बताया था कि उन्होंने एसडी बर्मन के साथ 'पग ठुमक चलत' गाना रिकॉर्ड किया था. उन्होंने इसकी तारीफ की थी और इसे फाइनल कर दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने इसे दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए कहा था. लेकिन, उस वक्त लता जी कहीं बाहर जा रही थी तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था. लता जी के इनकार ने एसडी बर्मन साहब को नाराज कर दिया था.

चप्पल को खोने से डरते थे एसडी बर्मन

इंडस्ट्री के कई लोग बताते रहे हैं कि एसडी बर्मन कई चीजों को लेकर काफी कंजूस किस्म के हुआ करते थे. उनकी बायोग्राफी में इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा लिखा हुआ है. दरअसल जब भी एसडी बर्मन मंदिर जाते थे तो वो अपनी दोनों चप्पल को एक जगह पर नहीं उतारते थे. चप्पल चोरी होने के डर से वो अपनी चप्पल अलग-अलग जगहों पर उतारते थे.

1946 में की ही बॉलीवुड में शुरुआत

साल 1944 में मुंबई आए एसडी बर्मन ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 1946 में की थी. इस दौरान उन्होंने 'शिकारी' और 'आठ दिन' जैसी फिल्मों में संगीत दिया था.

इन बेहतरीन फिल्मों में दिया था संगीत

एसडी बर्मन ने 'बंदनी', 'सुजाता', 'ज्वैल थीफ', 'गाइड', 'प्यासा', 'अभिमान', 'देवदास', 'आराधना' 'टैक्सी ड्राइवर' सहित कई शानदार फिल्मों में अपने दमदार संगीत का जादू बिखेरा था. उनके सबसे चर्चित गानों की बात करें तो वो है 'एक लड़की भीगी भागी सी', 'रूप तेरा मस्ताना', 'कोरा कागज था ये मन मेरा', 'मीत न मिला रे मन का', 'तेरी बिंदिया रे', 'आज फिर जीने की तमन्ना है' और 'अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी' आदि.

एसडी बर्मन को मिले थे ये बड़े अवॉर्ड्स

साल 1969 में एसडी बर्मन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. वहीं 1970 में फिल्म 'आराधना' के गाने 'सफल होगी तेरी आराधना' के लिए बेस्ट सिंगर का नेशनल अवॉर्ड और 1974 में फिल्म 'जिंदगी जिंदगी' के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. जबकि 1958 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था.

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