हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसऊदी फिल्म '7 डॉग्स' में दिखे सलमान खान-संजय दत्त, सुपरस्टार्स का स्वैग देख क्रेजी हुए फैंस

सऊदी फिल्म '7 डॉग्स' में दिखे सलमान खान-संजय दत्त, सुपरस्टार्स का स्वैग देख क्रेजी हुए फैंस

सऊदी एक्शन फिल्म 7 डॉग्स का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. इस ट्रेलर में सलमान खान और संजय दत्त का कैमियो दिखाया गया. सलमान-संजय को देखकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 Feb 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी फिल्म '7 डॉग्स' चर्चा में बनी हुई है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. ट्रेलर रिलीज के बाद से चर्चा में बना है. ट्रेलर में सलमान खान और संजय दत्त ने कैमियो अपीरियंस दी है. सऊदी फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार्सो देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

ट्रेलर में सलमान-संजय दत्त का स्वैग

ट्रेलर में हाई लेवल एक्शन देखने को मिला. ट्रेलर में सलमान फनी एक्सप्रेशन देते दिखे. वहीं संजय दत्त हाथ में कुछ लिए, सिगरेट पीते दिखे. संजय दत्त कूल अवतार में नजर आए. उनके पीछे लोग चल रहे थे. फिल्म में संजय और सलमान का रोल क्या होने वाला है इसकी डिटेल्स अभी तक मेकर्स ने शेयर नहीं की हैं.


सऊदी फिल्म '7 डॉग्स' में दिखे सलमान खान-संजय दत्त, सुपरस्टार्स का स्वैग देख क्रेजी हुए फैंस

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

ट्रेलर में सलमान और संजय देख फैंस क्रेजी हो गए हैं. फैंस ने लिखा-  वाह सलमान खान फिल्म में कैमियो कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- यहां मैं सिर्फ सलमान खान के लिए हूं. उन्हें देखने के लिए मैं बेसब्र हूं. दूसरे यूजर ने लिखा- बॉलीवुड के रियल किंग सलमान खान.

बता दें कि सलमान खान और संजय दत्त पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. सलमान और संजय ने पिछली बार फिल्म साजन, दस और चल मेरे भाई में साथ काम किया था. हाल ही में दोनों साथ में एपी ढिल्लों के गाने ओल्ड मनी में साथ दिखे थे. 

फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने ये कंफर्म किया था कि वो संजय के साथ एक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे. इसके अलावा उन्होंने कुछ और डिटेल्स शेयर नहीं की थी. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में नेक्स्ट लेवल एक्शन दिखेगा.

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म में करीम अब्देल-अज़ीज़ और अहमद एज़ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म की कहानी मिडिल ईस्ट में फैल रहे एक खतरनाक नए ड्रग के खिलाफ लड़ाई पर बेस्ड है. इस साल के आखिर में ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है.

 

और पढ़ें
Published at : 10 Feb 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt SALMAN KHAN Saudi Film 7 Dogs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती
Exclusive: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी ये बड़ी गलती
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

AI के दम पर आगे बढ़ेगी Tata Motors, AIEQU Mobility से बदलेगा Game | Paisa Live
Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती
Exclusive: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी ये बड़ी गलती
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस में नया खुलासा, गिरफ्तार हथियार सप्लायर बिश्नोई गैंग के लिए करता था काम
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस में नया खुलासा, गिरफ्तार हथियार सप्लायर बिश्नोई गैंग के लिए करता था काम
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
शिक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
हेल्थ
HbA1c Study India: भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget