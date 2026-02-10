सऊदी फिल्म '7 डॉग्स' में दिखे सलमान खान-संजय दत्त, सुपरस्टार्स का स्वैग देख क्रेजी हुए फैंस

सऊदी फिल्म '7 डॉग्स' चर्चा में बनी हुई है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. ट्रेलर रिलीज के बाद से चर्चा में बना है. ट्रेलर में सलमान खान और संजय दत्त ने कैमियो अपीरियंस दी है. सऊदी फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार्सो देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

ट्रेलर में सलमान-संजय दत्त का स्वैग

ट्रेलर में हाई लेवल एक्शन देखने को मिला. ट्रेलर में सलमान फनी एक्सप्रेशन देते दिखे. वहीं संजय दत्त हाथ में कुछ लिए, सिगरेट पीते दिखे. संजय दत्त कूल अवतार में नजर आए. उनके पीछे लोग चल रहे थे. फिल्म में संजय और सलमान का रोल क्या होने वाला है इसकी डिटेल्स अभी तक मेकर्स ने शेयर नहीं की हैं.





यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

ट्रेलर में सलमान और संजय देख फैंस क्रेजी हो गए हैं. फैंस ने लिखा- वाह सलमान खान फिल्म में कैमियो कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- यहां मैं सिर्फ सलमान खान के लिए हूं. उन्हें देखने के लिए मैं बेसब्र हूं. दूसरे यूजर ने लिखा- बॉलीवुड के रियल किंग सलमान खान.

बता दें कि सलमान खान और संजय दत्त पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. सलमान और संजय ने पिछली बार फिल्म साजन, दस और चल मेरे भाई में साथ काम किया था. हाल ही में दोनों साथ में एपी ढिल्लों के गाने ओल्ड मनी में साथ दिखे थे.

फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने ये कंफर्म किया था कि वो संजय के साथ एक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे. इसके अलावा उन्होंने कुछ और डिटेल्स शेयर नहीं की थी. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में नेक्स्ट लेवल एक्शन दिखेगा.

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म में करीम अब्देल-अज़ीज़ और अहमद एज़ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म की कहानी मिडिल ईस्ट में फैल रहे एक खतरनाक नए ड्रग के खिलाफ लड़ाई पर बेस्ड है. इस साल के आखिर में ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है.