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रणबीर कपूर की 'रामायण' पर चौंकाने वाला दावा, एक्टर बोला- मेरे सीन काट दिए गए

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज के बाद फिल्म पर अभिनेता सत्येन चतुर्वेदी ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि सुमंत्र के किरदार के रूप में उनके सीन फिल्म से हटा दिए गए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Nov 2026 03:40 PM (IST)
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रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने पहले ही दिन दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये का कारोबार करके तहलका मचा दिया. रामायण की रिलीज के बाद अब अभिनेता सत्येन चतुर्वेदी ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि रामायण में उन्होंने सुमंत्र का किरदार निभाया था. हालांकि उनके सीन हटा दिए गए.

'रामायण' पर छलका अभिनेता का दर्द

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सत्येन चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सुमंत्र के किरदार के रूप में अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक बड़ा दावा किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में रामायण का जिक्र करते हुए लिखा, 'एक एक्टर जितने भी सीन के लिए शूटिंग करता है उनमें से सभी फाइनल नहीं हो पाते हैं. ये हमारे सफर का हिस्सा है. नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट की गई रामायण में सुमंत्र के किरदार के रूप में मेरे हिस्से को एडिट करके हटा दिया गया है.'

सत्येन चर्तुवेदी ने फिर भी किया धन्यवाद

फिल्म से अपने सीन हटने के बाद भी सत्येन चतुर्वेदी ने मेकर्स और कास्टिंग डायरेक्टर का धन्यवाद जताते हुए इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना अपने लिए शानदार अनुभव बताया. उन्होंने आगे लिखा, 'हमारे महावाव्य के किसी किरदार के लिए मुझे चुना गया, मैं इस फिल्म का हिस्सा रहा, ये अनुभव बेहद शानदार शानदार रहा. आगे उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का धन्यवाद किया. वहीं आगे लिखा, 'चाहे मेरे सीन स्क्रीन पर ना आ पाए हों, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ मेरी यादों में रहेंगे. धन्यवाद, यूनिवर्स. जय श्री राम.'

 
 
 
 
 
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'रामायण' ने दो दिन में कमाए 200 करोड़ से ज्यादा

रामायण फिल्म दो पार्ट में बन रही है. नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टर और नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई रामायण का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज किया गया. ओपनिंग डे पर इस बिग बजट मूवी का दमदार कलेक्शन हुआ.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने भारत में 64 करोड़ रुपये से ज्यादा और दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये कमाए. वही दूसरे दिन के कलेक्शन के बाद फिल्म की दो दिनों में टोटल ग्रॉस कमाई 221 करोड़ रुपये हो चुकी है. बता दें कि फिल्म के दोनों पार्ट का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Ramayana
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