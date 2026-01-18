शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच रेस देखने मिल रही है. धुरंधर से लेकर द राजा साब तक थिएटर में लगी हैं. साउथ की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही हैं. आइए जानते हैं शनिवार को कमाई के मामले में कौनसी फिल्म आगे निकली और किसका बॉक्स ऑफिस पर दम निकला.

धुरंधर का 44वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल

रणवीर सिंह की धुरंधर खूब धमाल मचा रही है. Sacnilk के मुताबिक, धुरंधर ने 44वें दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 821.35 करोड़ हो गया है. धुरंधर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. बता दें कि धुरंधर को सिर्फ हिंदी भाषा में ही रिलीज किया गया था.

पराशक्ति का 8वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पराशक्ति ने 8वें दिन 4.85 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं.

इस फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 10.1 करोड़ की कमाई की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 36.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 46.10 करोड़ हो गया है.

द राजा साब की 9वें दिन की कमाई

प्रभास की फिल्म द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. प्रभास इस बार फैंस को इंप्रेस करने में पीछे रह गए हैं.

फिल्म ने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये की कमाई की है.

ये बॉक्स ऑफिस आंकड़े सभी भषाओं के हैं. फिल्म को तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया गया है. फिल्म सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू में ही कर रही है. बाकी भाषाओं में फिल्म का कलेक्शन काफी कम है.

फिल्म का टोटल कलेक्शन 136.75 करोड़ हो गया है.





नारी नारी नदुमा मुरई का शनिवार को इतना रहा कलेक्शन

इस फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं. फिल्म ने पहले दिन 70 लाख की कमाई की थी. फिल्म ने दूसरे दिन 2.25 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 2.35 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने फिल्म ने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब शनिवार को फिल्म ने 15 लाख का कलेक्शन किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 7.95 करोड़ हो गया है.

हैप्पी पटेल का दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर हाल

हैप्पी पटेल को रिलीज हुए 2 दिन हुए हैं. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है. पहले दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म का टोटल कलेक्शन 2.77 करोड़ है. फिल्म में वीर दास नजर आ रहे हैं.





राहु केतु का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल

इस फिलम में वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, शालिनी पांडे. पियूष मिश्रा और चंकी पांडे जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को विपुल विग ने डायरेक्ट किया है. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 1.6 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 2.6 करोड़ है.

सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े Sacnilk से लिए गए हैं.