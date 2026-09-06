शनिवार को 'मिर्जापुर' ने जमाई धाक, 'हनुमान अंश' का ऐसा हाल, जानें कलेक्शन

फिल्म लवर्स के लिए ये महीना जबरदस्त चल रहा है. एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं. थिएटर में भी शानदार फिल्में लगी हैं. एक तरफ क्राइम एक्शन का धमाका है तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक जर्नी. आइए जानते हैं शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई हुई और कौनसी फिल्म बनी नंबर वन.

ये भी पढ़ें- 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई

'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 2.28 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1829 शोज मिले और 28.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने हिंदी में 90 लाख और कन्नड़ में 1.38 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 243.33 करोड़ हो गया है.

टॉक्सिक में 101.10 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म ने पहले हफ्ते में 239.30 करोड़ कमाए.

इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में यश लीड रोल में हैं. यश फिल्म में डबल रोल में हैं. फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा जैसे स्टार्स हैं. ये फिल्म पहले मार्च 2026 में रिलीज होनी थी. फिल्म का 'धुरंधर 2' से क्लैश था. हालांकि, उस वक्त मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से फिल्म को रिलीज नहीं किया गया और फिल्म को मेकर्स ने पोस्टपोन कर दिया. अब फिल्म अगस्त में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर बहुत बज था. हालांकि, फिल्म को उनते अच्छे रिव्यूज नहीं मिले. फिल्म के एक्शन को पसंद किया गया है. फिल्म में यश और कियारा की जोड़ी देखने को मिली है. दोनों के कई बोल्ड सीन भी देखने को मिली. उनका गाना तबाही चर्चा में आ गया था.

हनुमान अंश का धमाका

फिल्म में नीम करौली बाबा की आध्यात्मिक जर्नी दिखाई गई है. 'हनुमान अंश' ने शनिवार को 16.50 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 6,055 शोज मिले और 62 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 99.38 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 40 लाख का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 10.40 करोड़ कमाए. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 61 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी हैं. फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, विहान शेडगे, अनिल रस्तोगी, नेहा पारांजपे, गौतम त्रिपाठी, ऋषिकश दुबे, निखिल दुबे जैसे स्टार्स दिखे. शोभिनव सत्य फिल्म के लीड हीरो थे. ये उनकी डेब्यू फिल्म है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है.

मिर्जापुर: द मूवी ने शनिवार को धमाल मचा दिया

मिर्जापुर: द मूवी को रिलीज हुए अभी दो दिन हुए हैं. फिल्म ने शनिवार को 32 करोड़ की कमाई की और फिल्म को 11,256 शोज मिले. फिल्म को 52.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 25.75 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म को 11,135 शोज और 42.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म ने टोटल 57.75 करोड़ की कमाई कर ली है. इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रवि किशन, जीतेंद्र कुमार, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के रोल में हैं. वो डॉन बने हैं. वहीं दिव्येंदु उनके बेटे को रोल में हैं.

फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म से पहले इसी नाम से सीरीज आ चुकी है. सीरीज के तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Pankaj Tripathi (@pankajtripathi)

ये भी पढ़ें- 'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाका, शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश

'जीवन बीमा योजना'

'जीवन भीमा योजना' ने शनिवार को 20 लाख कमाए. वहीं फिल्म ने पहले दिन 17 लाख भी कमाए. फिल्म ने ग्रॉस 41 लाख कमाए और नहीं नेट37 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म में अरशद वारसी, संजीदा शेख जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में विजय राज भी नजर आए हैं.

Asambhauuu

फिल्म Asambhauuu ने शनिवार को 23 लाख का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने पहले दिन 20 लाख कमाए थे. फिल्म ने 48 लाख का ग्रॉस और 43 लाख का नेट कलेक्शन किया.

'बोल भाविन न बोल'

इस फिल्म ने शनिवार को 32 लाख कमाए. वहीं पहल दिन फिल्म ने 31 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म ने टोटल 63 करोड़ नेट और 71 करोड़ ग्रॉस का कलेक्शन किया.

'इम्मॉर्टल' का कलेक्शन

'इम्मॉर्टल' ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 1.72 करोड़ की कमाई की. पहले दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 2.97 नेट कलेक्शन किया और ग्रॉस 1.45 करोड़ की कमाई की.