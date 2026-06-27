'वेलकम टू द जंगल' का भौकाल, 'कॉकटेल 2' का जोश भी हाई, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन

Saturday BO Collection Live Updates: 'वेलकम टू द जंगल' मचा रही भौकाल, 'कॉकटेल 2' का जोश भी है हाई, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
Saturday Box Office Collection 27th June Live Updates: शनिवार को फिर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है. यहां वेलकम टू द जंगल से कॉकटेल 2 तक सभी फिल्मों के कलेक्शन जान सकते हैं.
सिनेमाघरों में शुक्रवार यानी कल रिलीज हुई अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने दमदार शुरुआत की वहीं गिप्पी ग्रेवाल की पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा ने भी ठीक ओपनिंग की. इन नई फिल्मों के बीच शाहिद कपूर की 8 दिन पुरानी कॉकटेल 2 और सामंथा की मां इंति बंगारम ने भी कमाल का कलेक्शन किया. सबसे ज्यादा हैरान इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा ने किया जिसने 15वें दिन भी कमाई में तेजी दिखाई. अब चलिए यहां जानते हैं ये सभी फिल्में शनिवार को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.
‘वेलकम 2 द जंगल’ डे 2 कलेक्शन (Welcome To The Jungle Box Office Day 2 Live)
अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म ‘वेलकम 2 द जंगल’ रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. इस फिल्म ने अपने पेड प्रीव्यू में 3.75 करोड़ कमाए थे. इसके बाद ओपनंग डे पर इसका कलेक्शन 15 करोड रुपये रहा.
- वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म ने सुबह 12 बजे तक 1.50 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 11.0% दर्ज की जा रही है.
- इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 19.88 करोड़ रुपये हो गया है.
|वेलकम टू द जंगल
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 2
|1.50 करोड़ (सुबह 12 बजे तक)
|11.0%
|कुल कलेक्शन
|20.50 करोड़ रुपये
कैरी ऑन जट्टा 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (Carry On Jatta 4 BO Day 2 Live)
गिप्पी ग्रेवाल की कैरी ऑन जट्टा 4 की ठीक शुरुआत हुई है. इसने पहले दिन 1.85 करोड़ से खाता खोला था.
- वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म ने सुबह 11 बजे तक 0.11 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 13.0% दर्ज की जा रही है.
- इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 1.96 करोड़ रुपये हो गया है.
|कैरी ऑन जट्टा 4
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 2
|0.24 करोड़ (सुबह 12 बजे तक)
|16.0%
|कुल कलेक्शन
|2.09 करोड़ रुपये
कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 (Cocktail 2 Box Office Day 9 Live)
शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 ने पहले हफ्ते में 70.50 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे फ्राइडे यानी 8वें दिन इसने 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया
- अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कॉकटेल 2 ने 9वें दिन सुबह 11 बजे तक 0.23 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 11.0% दर्ज की जा रही है.
- इसका भारत में 9 दिन का कुल कलेक्शन 74.98 करोड़ रुपये हुआ है.
|कॉकटेल 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 9
|0.43 करोड़़ (सुबह 12 बजे तक)
|13.0%
|कुल कलेक्शन
|75.18 करोड़ रुपये
ये भी पढ़ें:-Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
मां इंति बंगारम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 (Maa Inti Bangaram BO Day 9 Live)
सामंथा रूथ प्रभु की मां इंति बंगारम ने पहले हफ्ते में 35.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 8वें दिन इसने तेजी दिखाते हुए 4.65 करोड़ कमाए.
- अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे शनिवार को इसने सुबह 11 बजे तक 0.23 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 22.3% दर्ज की जा रही है.
- वहीं इसका भारत में 9 दिनों का कुल कलेक्शन 40.73 करोड़ रुपये हुआ है.
|मां इंति बंगारम
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 9
|0.49 करोड़ (सुबह 12 बजे तक)
|25.5%
|कुल कलेक्शन
|40.99 करोड़ रुपये
मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 (Main Vaapus Aaaunga BO Day 16 Live)
इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा ने पहले हफ्ते में 12.25 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 22.55 करोड़ कमाए. वहीं इस फिल्म ने 15वें दिन 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के16वें दिन यानी तीसरे शनिवार को इसने सुबह 11 बजे तक 0.28 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 22.0% दर्ज की जा रही है.
- वहीं इसका भारत में 16 दिनों का कुल कलेक्शन 37.93 करोड़ रुपये हुआ है.
|मैं वापस आऊंगा
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 16
|0.48 करोड़ (सुबह 12 बजे तक)
|26.0%
|कुल कलेक्शन
|38.13 करोड़ रुपये
ये भी पढ़ें:-माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर...क्या माहिका शर्मा संग हार्दिक पांड्या ने कर ली गुपचुप शादी? वायरल तस्वीर ने बढ़ाई हलचल