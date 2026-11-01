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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशनिवार को किंग बनी 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' ने 'दृश्यम 3' को बुरी तरह पछड़ा, बाकी फिल्मों का ऐसा हाल

शनिवार को किंग बनी 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' ने 'दृश्यम 3' को बुरी तरह पछड़ा, बाकी फिल्मों का ऐसा हाल

इस शनिवार भी 'जेलर 2' का दबदबा जारी है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. वहीं 'दृश्यम 3', 'प्रहार', 'नई नवेली' जैसी फिल्मों का शनिवार को ऐसा हाल रहा.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसों की बारिश हुई. 'जेलर 2' से लेकर 'उड़ता तीर' तक ने शानदार कलेक्शन किया. वहीं दृश्यम 3 का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक रहा. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

सैकनिल्क के मुताबिक, जेलर 2 ने शनिवार को 9.35 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 10.90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म को 8,738 शोज मिले और 22.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी रही. फिल्म ने 444.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म के निदेशक नेलसन दिलीपकुमार हैं. रजनीकांत फिल्म में लीड रोल में हैं. वहीं विद्या बालन, मिरना मेनन फिल्म में फीमेल रोल में हैं. ऋतिक रोशन और मोहनलाल ने फिल्म में कैमियो रोल प्ले किया है.

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'दृश्यम 3' का इतना रहा कलेक्शन

'दृश्यम 3' ने शनिवार को 1.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं 1.92 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म को 3,030 शोज मिले और 13 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 375.60 करोड़ का नेट और 449.84 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं. फिल्म में तबु, श्रिया सरन, इशिता दत्ता जैसे स्टार्स नजर आए हैं. 

'प्रहार' का कलेक्शन

'प्रहार' ने शनिवार को 60 लाख का नेट और 70 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म को 933 शोज मिले और 15 परसेंट ऑकयूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 22.60 करोड़ नेट और 26.81 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म में राजकुमार राव लीड रोल में हैं.

यामी गौतम की फिल्म का हाल

'नई नवेली' ने शनिवार को 35 लाख का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 41 लाख कमाए. फिल्म ने टोटल 26.35 करोड़ नेट और 31.27 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में हैं.

'राणाबाली'

'राणाबाली' ने शनिवार को 37 लाख नेट और 42.55 लाख ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 57.89 करोड़ नेट कमाए. वहीं 67.23 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं.

'उड़ता तीर' ने भी मारी बाजी

'उड़ता तीर' ने शनिवार को नेट 4 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं 4.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म को 4,978 शोज मिले और 18 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल नेट 37.75 करोड़ की कमाई की. वहीं 45.03 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान नजर आए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 01 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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