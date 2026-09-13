शनिवार को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को बुरी तरह पछाड़ा, इस साउथ फिल्म ने हैवान को दी मात

शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसों की बारिश हुई. एक तरफ 'हनुमान अंश' अपना जादू बिखेर रही है. वहीं 'मिर्जापुर' का जलवा भी बरकरार है. हालांकि, अक्षय कुमार की 'हैवान' इस रेस में पिछड़ गई है. आइए जानते हैं शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने धमाका किया और किसकी हवा निकली.

'हनुमान अंश'

सैकनिल्क के मुताबिक, शनिवार को फिल्म ने 18.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 7,449 शोज मिले और 52 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 192.13 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है. अब फिल्म से रविवार को भी शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं और जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है, उस ट्रेंड को देखते हुए फिल्म के रविवार को 200 करोड़ क्लब में एंट्री करने के भी पूरे चांसेस हैं.



पहले हफ्ते में फिल्म ने 1.08 करोड़ का बिजनेस किया था. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 40 लाख कमाए थे. तीसरे हफ्ते फिल्म ने 10.40 करोड़ की कमाई की थी. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 61 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 90.25 करोड़ कमाए.

इस फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म शोभिनव लीड रोल में हैं. फिल्म में वो नीम करौली बाबा के रोल में हैं. फिल्म में नाम करौली बाबा की आध्यात्मिक जर्नी दिखाई गई है. इस फिल्म की शुरुआत बहुत स्लो हुई थी. लेकिन धीरे-धीरे फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रही है.

ये भी पढ़ें- 'मिर्जापुर: द मूवी' बनी तूफान, शनिवार को गाढ़े झंडे, 170 करोड़ पार कलेक्शन

'मिर्जापुर: द मूवी'

इस फिल्म ने शनिवार को 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म को 7,183 शोज मिले और 37 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 25.75 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन 32 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन 36 करोड़ कमाए. चौथे दिन 16 करोड़ कमाए. पांचवें दिन 15.60 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन 12.55 करोड़ का कलेक्शन किया. सातवें दिन 10.55 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले हफ्ते में 148.45 करोड़ का कलेक्शन किया. आठवें दिन फिल्म ने 9.5 करोड़ कमाए. फिल्म का टोटल कलेक्शन 171.45 करोड़ हो गया है. वहीं ग्रॉस फिल्म ने 204.39 करोड़ का बिजनेस किया.

इस फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रवि किशन, दिव्येंदु, जीतेंद्र कुमार, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी जैसे स्टार्स नजर आए.

'हैवान'

फिल्म 11 सितंबर को रिलीज हुई. फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ कमाए थे. फिल्म को 7,224 शोज मिले थे और 11 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली थी. वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 5,759 शोज मिले. फिल्म को 14 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया. फिल्म में सैफ अली खान और अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. अक्षय कुमार फिल्म में साइको रोल में हैं. वहीं सैफ अली खान केयरटेकर के रोल में हैं. वो फिल्म में देख नहीं सकते हैं.





फिल्म ने 23वें दिन 2.25 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 1,256 शोज मिले और 36 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 178.05 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 15.30 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 92.15 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 57.60 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 24.70 करोड़ कमाए. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 206.85 करोड़ हो गया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 22.40 करोड़ का बिजनेस कर लिया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 229.25 करोड़ कमाए.

ये भी पढ़ें- 16 साल के हुए काजोल के बेटे युग, एक्ट्रेस ने यूं किया बर्थडे विश

'एपिक'

इस फिल्म ने शनिवार को 1.3 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं फिल्म ने शुक्रवार को 2.1 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल 3.95 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं 3.4 करोड़ की नेट कमाई की. दुनियाभर में फिल्म ने 5.6 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 1.65 करोड़ का बिजनेस किया. ये तेलुगू रोमांटिक ड्रामा है. इसे आदित्य हासन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आनंद देवरकोंडा, शिवाजी, वैष्णवी चैतन्य, कल्याण शंकर, वासुकी आनंद जैसे स्टार्स हैं.

Mandaadi

इस फिल्म ने शनिवार को 9.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 3354 शोज मिले. फिल्म को 53.8 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज हुई है. तमिल में फिल्म ने 7.55 करोड़ कमाए और तेलुगू में फिल्म ने 1.70 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने पहले दिन 4.85 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे दिन 6.70 करोड़ कमाए.

'सरदार 2'

इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं, फिल्म ने शनिवार को 2.20 करोड़ कमाए. फिल्म को 3,035 शोज मिले. वहीं 21 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 4.5 करोड़ का बिजनेस किया और दूसरे दिन 2.45 करोड़ कमाए.