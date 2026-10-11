ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशनिवार को गरजी 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' निकली आगे, 'द वन' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल

शनिवार को गरजी 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' निकली आगे, 'द वन' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल

शनिवार को 'दृश्यम 3' ने सबको धूल चला दी. फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया. आइए जानते हैं बाकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 11 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने धमाल मचा दिया. 'दृश्यम 3' नंबर वन बनी हुई है. वहीं 'हनुमान अंश' को अभी भी प्यार मिल रहा है. इसके अलावा साउथ और हॉलीवुड फिल्में भी थिएटर में लगी हैं. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बाजी मारी.

सैकनिल्क के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने नौंवे दिन 26.50 करोड़ कमाए. फिल्म को 14,903 शोज मिले और 29.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. आठवें दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में 82.8 परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है. फिल्म में अजय देवगन नजर आए हैं. वहीं अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में तबु पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. वहीं श्रेया सरन, जयदीप अहलावत, इशिता दत्ता जैसे स्टार्स नजर आए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
सलमान खान के YouTube चैनल पर कैसा होगा कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया, फैंस का जताया आभार
कैसा होगा सलमान खान के यूट्यूब चैनल का कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया
बॉलीवुड
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ बच्चन, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर
बॉलीवुड
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
अब कहां हैं ऐश्वर्या राय के हीरो चंद्रचूड़ सिंह? एक हादसे ने बर्बाद कर दिया करियर!
अब कहां हैं ऐश्वर्या के हीरो चंद्रचूड़ सिंह? एक हादसे ने बर्बाद किया करियर!

'द पैराडाइस'
फिल्म ने शनिवार को सिर्फ 60 लाख कमाए. 53 लाख तेलुगू वर्जन से और 7 लाख हिंदी वर्जन से. फिल्म को 501 शोज मिले और 20 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 120.14 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं 141.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 172.65 करोड़ कमाए.

'हनुमान अंश'

'हनुमान अंश' को थिएटर में 65 दिन पूरे हो गए हैं और अभी भी फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म ने शनिवार को 2 करोड़ 45 लाख रुपये कमाए. फिल्म को 2,773 शोज मिले. 23.6 परसेंट फिल्म को ऑक्यूपेंसी मिली हिंदी वर्जन 1.2 करोड़ और तेलुगू वर्जन ने 1.25 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 331.63 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म में शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं. वो नीम करौली बाबा के किरदार में दिखे.

'द वन'

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' ने शनिवार को 1 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 1,583 शोज मिले और 18 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 67.35 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 87.66 करोड़ कमाए.

'प्रेम कीटाणु' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है. शनिवार को फिल्म ने सिर्फ 1 लाख कमाए. फिल्म ने टोटल 1.48 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'एवेंजर्स एंडगेम'

'एवेंजर्स एंडगेम' री-रिलीज हुई. फिल्म के इंग्लिश वर्जन ने शनिवार को 48 लाख कमाए. वहीं हिंदी वर्जन ने 4 लाख का बिजनेस किया. तमिल वर्जन ने 1 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म इंडिया में टोटल 36.08 करोड़ कमा चुकी है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Saturday Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान के YouTube चैनल पर कैसा होगा कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया, फैंस का जताया आभार
कैसा होगा सलमान खान के यूट्यूब चैनल का कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया
बॉलीवुड
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ बच्चन, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर
बॉलीवुड
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
अब कहां हैं ऐश्वर्या राय के हीरो चंद्रचूड़ सिंह? एक हादसे ने बर्बाद कर दिया करियर!
अब कहां हैं ऐश्वर्या के हीरो चंद्रचूड़ सिंह? एक हादसे ने बर्बाद किया करियर!
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
इंडिया
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
बॉलीवुड
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
स्पोर्ट्स
'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा
'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा
इंडिया
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
रिलेशनशिप
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
टेक्नोलॉजी
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget