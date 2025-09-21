हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday BO Collection: जॉली LLB 3 ने निकाला सबका दम, बॉक्स ऑफिस पर लोकाह की तबाही, शनिवार को इस फिल्म ने मारी बाजी

बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को कई फिल्मों में गर्दा उड़ाया. जॉली एलएलबी 3 से लेकर लोकाहा तक फिल्मों ने कमाल कर दिया. आइए जानते हैं कौनसी फिल्म आगे निकली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Sep 2025 02:37 PM (IST)

थिएटर में इन दिनों कई सारी फिल्में लगी हैं. साउथ, हॉलीवुड और बॉलीवुड हर इंडस्ट्री की फिल्में लगी हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. एक तरफ अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 ने दो ही दिन में धमाल कर दिया है. वहीं कल्याणी प्रियदर्शन की लोकाहा 25 दिन बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. आइए जानते हैं शनिवार को कौनसी फिल्म आगे निकली.

जॉली एलएलबी 3
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 ने शनिवार को 20 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल 32.76 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और गजराज राव अहम रोल में हैं. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 49 करोड़ का कलेक्शन किया.

 
 
 
 
 
मिराई
तेजा सज्जा की फिल्म मिराई चर्चा में बनी हुई है. बीच में फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली. लेकिन शनिवार को फिल्म ने धमाका किया. फिल्म ने शनिवार को 5.15 करोड़ की कमाई की. फिल्म का टोटल कलेक्शन 73 करोड़ हो गया है.

लोकाहा: चैप्टर 1

लोकाह: चैप्टर 1 ने शनिवार (25वां दिन) को 1.19 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 134.94 करोड़ हो गया है. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं.

 
 
 
 
 
डेमन स्लेयर
डेमन स्लेयर ने दूसरे शनिवार को 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 58.40 करोड़ हो गया है. फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली थी. हालांकि, दूसरे हफ्ते में कलेक्श में कमी आई थी. लेकिन वीकेंड पर शानदार परफॉर्म कर दिया.

अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी

फिल्म ने दूसरे दिन 43 लाख रुपये की कमाई की. फिल्म ने पहले दिन 25 लाख रुपये का बिजनेस किया. फिल्म को रविंद्र गौतम ने डायरेक्ट किया है.

निशांची 
अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची ने 25 लाख से ओपनिंग की थी. शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी ग्रोथ दिखी. फिल्म ने 39 लाख की कमाई की.

Published at : 21 Sep 2025 02:33 PM (IST)
Embed widget