गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशनिवार को 'हनुमान अंश' होगी 250 करोड़ के पार, जानें 'वाइब'-'दायरा' से 'मिर्जापुर' तक का 2 बजे का कलेक्शन

शनिवार को 'हनुमान अंश' होगी 250 करोड़ के पार, जानें 'वाइब'-'दायरा' से 'मिर्जापुर' तक का 2 बजे का कलेक्शन

Box Office Collection 19th September: सिनेमाघरों में मौजूद नई रिलीज दायरा और वाइब की फीकी शुरुआत हुई है. वहीं हनुमान अंश और मिर्जापुर का दबदबा बरकरार है. यहां इनके शनिवार का कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर नई रिलीज और पहले से सिनेमाघरों में मौजूद फिल्मों का मिला-जुला असर दिखा. जहां नई रिलीज 'दायरा' और  'वाइब' की ठंडी शुरुआत हुई. वहीं 'हनुमान अंश' कमाई के मामले में सबसे आगे रही. 'मिर्जापुर द मूवी' ने भी ठीक कमाई की. अब जानते हैं कि ये फिल्में शनिवार को यानी 19 सितंबर को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है.  

दायरा डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Daayra Box Office Collection Day 2 Live Updates)
क्राइम थ्रिलर फिल्म दायरा में  करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड रोल प्ले किया है. मेघना गुलजार  निर्देशित इस फिल्म की फीकी शुरुआत हुई है और ये ओपनिंग डे पर 1 करोड़ ही कमा पाई. वहीं फिल्म दूसरे दिन भी रफ्तार पकड़ती नजर नहीं आ रही है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'सच्चे मुसलमान नहीं हो...' मां कामाख्या मंदिर पहुंचे सलीम मर्चेंट, भड़क गए लोग
'सच्चे मुसलमान नहीं हो...' मां कामाख्या मंदिर पहुंचे सलीम मर्चेंट, भड़क गए लोग
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
बॉलीवुड
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, मां बनने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हैं करिश्मा तन्ना
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, पोस्टपार्टम फेज पर बोलीं करिश्मा तन्ना
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
दायरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 2 0.23 करोड़ (2 बजे तक)  11.0%
कुल कलेक्शन  1.23 करोड़  

'वाइब' डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Vibe Box Office Collection Day 2 Live Updates)

कुणाल खेमू की 'वाइब' भी 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में 1.50 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो

वाइब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 2 0.44 करोड़ (2 बजे तक)  13.0%
कुल कलेक्शन  2.14 करोड़  

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 ( Mirzapur The Movie Box Office Day 16 Live Updates) 
पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर द मूवी तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और 15वें दिन इसकी कमाई में मंदी देखी गई थी. ये 2.75 करोड़ ही कमा पाई थी. वहीं फिल्म के 16वें दिन यानी तीसरे शनिवार के कलेक्शन की बात करें तो

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 15 0.71 करोड़ (2 बजे तक)  16.0%
कुल कलेक्शन  206.91 करोड़  

 

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 44 ( Hanuman Ansh Box Office Collection Day 44 Live Updates) 
 हनुमान अंश  सिनेमाघरों में 6 हफ्ते पूरे करने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है हैं और सतावें हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी ये जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. बता दें कि रिलीज के 43वें दिन यानी 7वें फ्राइडे को इस फिल्म ने 5 करोड़ कमाए थे. वहीं 7वें शनिवार भी ये अच्छी कमाई करती नजर आ रही है. 

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 44 1.60 करोड़ (2 बजे तक)   19.0%
कुल कलेक्शन  249.98 करोड़  

 

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को भी नंबर 1 रही 'हनुमान अंश', बुरी तरह पिटी 'दायरा' और 'वाइब', जानें- मिर्जापुर का हाल

 

Published at : 19 Sep 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION मिर्जापुर: द फिल्म Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सच्चे मुसलमान नहीं हो...' मां कामाख्या मंदिर पहुंचे सलीम मर्चेंट, भड़क गए लोग
'सच्चे मुसलमान नहीं हो...' मां कामाख्या मंदिर पहुंचे सलीम मर्चेंट, भड़क गए लोग
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
बॉलीवुड
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, मां बनने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हैं करिश्मा तन्ना
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, पोस्टपार्टम फेज पर बोलीं करिश्मा तन्ना
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूसी 'हाइब्रिड खतरे' पर मैक्रों की चेतावनी, फ्रांस में हाई अलर्ट
रूसी 'हाइब्रिड खतरे' पर मैक्रों की चेतावनी, फ्रांस में हाई अलर्ट
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर की फीस साल भर के लिए बढ़ाई
ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर की फीस साल भर के लिए बढ़ाई
Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
टेक्नोलॉजी
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget