हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसतीश शाह के निधन के बाद हॉस्पिटल ने जारी किया बयान, बताया- घर पहुंचे तो बेहोश थे एक्टर

सतीश शाह के निधन के बाद हॉस्पिटल ने जारी किया बयान, बताया- घर पहुंचे तो बेहोश थे एक्टर

Satish Shah Death: सतीश शाह की अचानक हुई मौत से सभी को गहरा सदमा लगा है. अब हिंदुजा हॉस्पिटल ने इस मामले में बयान देते हुए बताया कि सीपीआर और तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका

By : आईएएनएस | Updated at : 25 Oct 2025 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया. वह 74 वर्ष के थे. उनकी मौत के बाद शिवाजी पार्क स्थित हिंदुजा अस्पताल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि सतीश शाह की हालत स्थिर नहीं थी.

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर सतीश शाह के निधन की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि सतीश शाह को शिवाजी पार्क स्थित हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई.

'सीपीआर के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका'
पीडी हिंदुजा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ने मीडिया को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इसके मुताबिक 'मशहूर अभिनेता सतीश शाह के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है. आज सुबह अस्पताल को शाह के स्वास्थ्य के बारे में एक इमरजेंसी कॉल आया. मेडिकल टीम के साथ एक एम्बुलेंस तुरंत उनके आवास पर भेजी गई, जहां उन्हें बेहोश पाया गया. एम्बुलेंस में उन्हें सीपीआर देना शुरू किया गया, जो पीडी. हिंदुजा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पहुंचने तक जारी रहा. हमारी मेडिकल टीम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सतीश शाह को बचाया  नहीं जा सका'.

अभिनेता के परिवार के प्रति संवेदना जारी करते हुए लिखा , 'शाह लोकप्रिय कलाकार थे जिनका भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में उल्लेखनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. इस कठिन समय में हम उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं.'
सतीश शाह के निधन के बाद हॉस्पिटल ने जारी किया बयान, बताया- घर पहुंचे तो बेहोश थे एक्टर

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने जताया शोक 
फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए सतीश शाह के निधन की पुष्टि की. इसमें उन्होंने कहा, 'भारी मन से मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का आज दोपहर लगभग 2:30 बजे किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया. घर पर रहते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. दुर्भाग्य से वह बच नहीं सके. उनका अंतिम संस्कार कल होगा. यह उद्योग के लिए बहुत बड़ी क्षति है. मैंने उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है. मैं पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार से वापस आ रहा था, तभी मेरे परिवार ने मुझे सतीश के निधन की सूचना दी.' बताया जा रहा है कि सतीश शाह का अंतिम संस्कार रविवार को मुंबई में किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 10:06 PM (IST)
Tags :
Satish Shah Satish Shah Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
ओटीटी
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान- वीडियो वायरल
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान
ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget