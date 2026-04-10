हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSatish Kaul Death Anniversary: पंजाबी सिनेमा का 'अमिताभ बच्चन' कहलाया ये स्टार, ‘इंद्रदेव’ से मिली पहचान, दर्द से भरा रहा आखिरी समय

Satish Kaul Death Anniversary: पंजाबी सिनेमा का 'अमिताभ बच्चन' कहलाया ये स्टार, ‘इंद्रदेव’ से मिली पहचान, दर्द से भरा रहा आखिरी समय

आज हम आपको एक एक्टर के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें पंजाबी सिनेमा का ‘अमिताभ बच्चन’ कहा जाता था. अपनी एक्टिंग से उन्होंने खास पहचान बनाई थी. हालांकि उनका आखिरी समय काफी दुखों में बीता.

By : आईएएनएस | Updated at : 10 Apr 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक समय वह सुपरस्टार थे. दर्शक उन्हें प्यार से 'पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन' कहते थे. 'महाभारत' धारावाहिक में इंद्रदेव का किरदार निभाकर उन्होंने देशभर में ख्याति हासिल की. लेकिन शोहरत के बावजूद उनके जीवन का अंतिम दौर बेहद दर्द भरा रहा. जी हां! हम बात कर रहे हैं मंझे हुए सितारे एक्टर सतीश कौल की. 

8 सितंबर 1946 को कश्मीर में जन्में दिवंगत एक्टर सतीश कौल की कहानी सफलता, पॉपुलैरिटी और अंत में आई लाचारी के बारे में बताती है. उनके पिता मोहन लाल कौल एक जाने-माने कश्मीरी कवि थे. श्रीनगर में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय का सपना देखा और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में दाखिला लिया. वहां उनकी सहपाठी में डैनी डेन्जोंगपा, जया बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार भी शामिल थे.

यहां से शुरू हुआ करियर
1970 के दशक में सतीश कौल ने पंजाबी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की. उनकी रोमांटिक और भावुक भूमिकाओं ने जल्द ही उन्हें पंजाबी सिनेमा का चहेता बना दिया. 'सस्सी पुन्नू', 'इश्क निमाना', 'सुहाग चूड़ा', 'पटोला', 'आजादी', 'शेरा दे पुत्त शेर', 'मौला जट्ट' और 'पींगा प्यार दीयां' जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया. चार दशक से अधिक के करियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया और पंजाबी दर्शकों के दिलों पर राज किया.

हिंदी सिनेमा में भी रखा कदम
पंजाबी के साथ ही हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई. 'वारंट', 'कर्मा', 'आग ही आग', 'कमांडो', 'राम लखन' और 'प्यार तो होना ही था' जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया. हालांकि, हिंदी फिल्मों में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी पंजाबी सिनेमा में मिली.

Satish Kaul Death Anniversary: पंजाबी सिनेमा का 'अमिताभ बच्चन' कहलाया ये स्टार, ‘इंद्रदेव’ से मिली पहचान, दर्द से भरा रहा आखिरी समय

सतीश कौल के करियर के लिए वरदान साबित हुआ बी.आर. चोपड़ा का धार्मिक टीवी शो 'महाभारत'. एक्टर को सबसे ज्यादा पहचान बी.आर. चोपड़ा के पॉपुलर शो 'महाभारत' में इंद्रदेव के किरदार से मिली. इस भूमिका ने उन्हें घर-घर पॉपुलर कर दिया. इसके अलावा, उन्होंने 'विक्रम और बेताल' और शाहरुख खान के साथ 'सर्कस' जैसे टीवी शो में भी यादगार किरदार निभाए.

शाहरुख खान ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सबसे पहले सतीश कौल की फिल्म की शूटिंग देखी थी, जो उन्हें काफी पसंद आई और अभिनय में आने की प्रेरणा में से एक बनी. पंजाबी सिनेमा में उनके योगदान को सम्मान देते हुए साल 2011 में उन्हें पीटीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया.

निजी जीवन में सतीश कौल ने झेले दुख 
लेकिन निजी जीवन में सतीश कौल को बहुत दुख झेलने पड़े. शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया और पत्नी बेटे को लेकर अलग हो गई. 2011 में वह मुंबई छोड़कर लुधियाना चले गए और वहां एक अभिनय स्कूल शुरू किया, लेकिन स्कूल घाटे में चला गया. वक्त का सितम यहीं नहीं थमा बल्कि साल 2015 में दुर्भाग्यवश उनका कूल्हा टूट गया. इसके बाद वह ढाई साल तक बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गए. आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती गई और इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा.

अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहने के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर अपनी पीड़ा बताई थी. उन्होंने कहा था कि अब वे पूरी तरह लाचार हैं. कोई देखभाल करने वाला नहीं है. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से मदद की अपील की, लेकिन कई लोगों के वादे के बावजूद कोई मदद नहीं पहुंची. 10 अप्रैल 2021 को 74 वर्ष की आयु में सतीश कौल का निधन हो गया.

और पढ़ें
Published at : 10 Apr 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Satish Kaul
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Randeep Hooda ने दिखाया बेटी का चेहरा, रिवील किया नाम, जानिए क्या है मतलब
Randeep Hooda ने दिखाया बेटी का चेहरा, रिवील किया नाम, जानिए क्या है मतलब
बॉलीवुड
Satish Kaul Death Anniversary: पंजाबी सिनेमा का 'अमिताभ बच्चन' कहलाया ये स्टार, ‘इंद्रदेव’ से मिली पहचान, दर्द से भरा रहा आखिरी समय
सतीश कौल डेथ एनिवर्सरी: पंजाबी सिनेमा का 'अमिताभ बच्चन' कहलाया ये स्टार, ‘इंद्रदेव’ से मिली पहचान, दर्द से भरा रहा आखिरी समय
बॉलीवुड
Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, सलमान से शाहरुख तक ने खास अंदाज में दी बधाई
Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, सलमान से शाहरुख तक ने खास अंदाज में दी बधाई
बॉलीवुड
रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान का हो गया था बुरा हाल, रोज एक बोतल शराब गटक जाते थे एक्टर
रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान का हो गया था बुरा हाल, रोज शराब की बोतल गटक जाते थे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
बिहार
पश्चिम बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ओवैसी ने जिस…', JDU ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ओवैसी ने जिस…', JDU ने क्या कहा?
विश्व
US Iran War Ceasefire: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Mughal Emperors Death History: अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget