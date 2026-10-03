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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां थीं एक्टिंग के खिलाफ, फिर 'कटप्पा' बन जीता सबका दिल, बॉलीवुड में भी छाए सत्यराज

मां थीं एक्टिंग के खिलाफ, फिर 'कटप्पा' बन जीता सबका दिल, बॉलीवुड में भी छाए सत्यराज

साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता सत्यराज आज अपना 72वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने 'बाहुबली' फिल्म से दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की और बॉलीवुड में भी काम किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Oct 2026 07:31 AM (IST)
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'बाहुबली' फिल्म में 'कटप्पा' के किरदार से सभी का दिल जीतने वाले मशहूर अभिनेता सत्यराज आज अपना 72वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सत्यराज ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी और खास पहचान बनाई है. वहीं वो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं. आइए आज सत्यराज के जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं.

मां थीं एक्टिंग के खिलाफ

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सत्यराज का जन्म 3 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में हुआ था. उनका असली नाम रंगराज सुब्बियाह है. बताया जाता है कि सत्यराज की मां उनके एक्टिंग में आने के खिलाफ थीं. हालांकि उन्होंने अपने दमदार अभिनय से खुद को साबित किया और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई.

मां थीं एक्टिंग के खिलाफ, फिर 'कटप्पा' बन जीता सबका दिल, बॉलीवुड में भी छाए सत्यराज

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600 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

सत्यराज ने 24 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में अपना आगाज साल 1978 में किया था. भारतीय सिनेमा में काम करते हुए सत्यराज को 48 साल हो चुके हैं. इस दौरान वो अब तक 600 फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी चर्चित साउथ फिल्मों में 'अमाइधि पडाई', 'वेधम पुधितु', 'ओनबाधु रूबाई नोट्टू' 'पेरियार', 'नादिगन' और 'बाहुबली फ्रेंचाइजी' शामिल हैं. साल 2015 में आई प्रभास और एसएस राजमौलीकी 'बाहुबली' ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई. इसमें प्रभास के मामा 'कटप्पा' का किरदार निभाकर वो हर किसी का दिल जीतने में कामयाब हुए थे.

मां थीं एक्टिंग के खिलाफ, फिर 'कटप्पा' बन जीता सबका दिल, बॉलीवुड में भी छाए सत्यराज

बॉलीवुड में भी छाए सत्यराज

हिंदी सिनेमा में भी सत्यराज अपने दमदार अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं. बाहुबली से ठीक पहले उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' में काम किया था. 2013 में आई दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान स्टारर इस एक्शन फिल्म में वो दीपिका के पिता बने थे. उन्होंने दुर्गेश्वर अझहगुसुंदरम नाम के विलेन का रोल निभाया था. बॉलीवुड में ये उनकी पहली फिल्म थी. इसके बाद उन्होंने 2024 की ब्लॉकबस्टर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' में भी काम किया था.

दो बच्चों के पिता हैं सत्यराज

सत्यराज की पर्सनल लाफ की बात करें तो अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ही घर बसा लिया था. एक्टर ने साल 1979 में 25 साल की उम्र में माहेश्वरी सत्यराज से शादी की थी. इसके बाद कपल ने दो बच्चों का वेलकम किया. उनकी एक बेटी दिव्या सुब्बईया और एक बेटे सिबिराज हैं. सिबिराज भी एक्टर हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 07:31 AM (IST)
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