सरोज खान की गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कोरियोग्राफर के रूप में होती है. हिंदू धर्म में पैदा हुईं सरोज खान ने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था. उन्होंने बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स को डांस सिखाया था और बतौर कोरियोग्राफर इंडस्ट्री में काफी प्यार और सम्मान हासिल किया. हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ उतार-चढ़ाव भरी रही है.

3 साल की उम्र से करने लगी थीं काम

सरोज खान का जन्म हिंदू परिवार में 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम निर्मला नागपाल था. महज तीन साल की उम्र में सबसे पहले वो बड़े पर्दे पर नजर आई थीं. उन्हें साल 1951 की फिल्म 'नजराना' में देखा गया था.

13 की उम्र में 43 के शख्स से हुई शादी

साल 1961 में महज 13 साल की उम्र में सरोज की शादी डांस मास्टर बी. सोहनलाल से हुई थी. ये रिश्ता काफी चर्चा में रहा. क्योंकि शादी के वक्त सोहनलाल पहले से मैरिड थे और वो चार बच्चों के पिता भी थे. जबकि वो सरोज से उम्र में 30 साल बड़े भी थे. हालांकि साल 1965 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था. 1975 में उन्होंने सरदार रोशन खान से दूसरी शादी की और फिर अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म भी अपना लिया.

2000 गानों के लिए की थी कोरियोग्राफी

बॉलीवुड में बतौर कोरियोग्राफर सरोज खान की शुरुआत साल 1974 की फिल्म 'गीता मेरा नाम' से हुई थी. अपने लंबे और सफल करियर में उन्होंने 2000 से ज्यादा गानों के लिए कोरियोग्राफी की. इनमें सबसे चर्चित 'हवा हवाई', 'एक दो तीन', 'डोला रे डोला', 'धक धक करने लगा', 'चोली के पीछे', 'निम्बोड़ा' और 'बरसो रे' शामिल है.

सरोज खान ने श्रीदेवी, साधना, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, शर्मिला टैगोर, माला सिन्हा, रेखा, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और सनी लियोन सहित कई एक्ट्रेसेस को डांस सिखाया था.

सलमान खान को लगाई थी लताड़

साल 1994 की फिल्म 'अंदाज अपना अपना' के दौरान सलमान खान और सरोज खान के बीच विवाद हो गया था. सलमान का मानना था कि सरोज ने आमिर खान को उनसे ज्यादा डांस स्टेप दिए और उन्हें कम. सलमान इससे नाराज हो गए थे.

ज़ूम को दिए इंटरव्यू में सरोज ने कहा था कि नाराजगी में सलमान ने कहा था कि जब वो बड़े स्टार बन जाएंगे तो उनके साथ काम नहीं करेंगे. इसके बाद सरोज ने उनसे कहा था, 'तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो क्या होगा? रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं.'