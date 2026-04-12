सिबलिंग डे पर इन सितारों ने अपने भाई-बहनों पर लुटाया प्यार, शेयर की अनसीन तस्वीरें
Sibling Day 2026: सिबलिंग्स डे के मौके पर बॉलीवुड और खेल जगत के कई सितारों ने अपने भाई-बहनों के साथ खास तस्वीरें शेयर की हैं. सारा तेंदुलकर से सबा पटौदी की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
भाई-बहन का रिश्ता भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा है. इसी बीच आज लोग सिबलिंग डे सेलिब्रेट कर रहे है और अपने भाई बहनों पर प्यार लुटा रहे है. हालांकि सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं है और इस खास मौके को पूरी तरह एंजॉय कर रहे है. कई सितारों ने अपने सोशल मीडिया पर कई अनसीन तस्वीरें और वीडियोज शेयर की है, जिसमें उनकी बॉडिंग और प्यार साफ देखने को मिल रहा है. तो आइए उनके पोस्ट पर एक नजर डालते है.
कई सेलेब्स ने किया पोस्ट
इस खास दिन पर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने अपने भाई के साथ कई तस्वीरें शेयर की है. इन तस्वीरों के दोनों के बीच का प्यार साफ देखा जा सकता है. कभी अर्जुन सारा को उठाते है, तो कहीं उनके कंधे पर सर रखकर आराम करते है. कुछ तस्वीरों में उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है. साथ ही सारा ने हर फोटो के साथ कुछ कोट लिखा है.
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संजय दत्त की बहन प्रिया ने भी अपने भाई बहनों और परिवार की तस्वीरें शेयर की है. साथ ही उन्होंने कैप्शन के लिखा, 'हमारा बचपन हमारे माता-पिता के प्यार, गर्मजोशी और मजबूती में बीता. वही प्यार आज भी हमारे भाई-बहनों के रिश्ते में जिंदा है. आज और हमेशा संजय दत्त और नम्रता के लिए दिल से आभार.'
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इसके अलावा सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने भी कई तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'सिबलिंग्स डे की शुभकामनाएं. असल में हर दिन ही भाई-बहनों का दिन होता है. चाहे हम साथ हों या दूर... कभी जश्न, कभी जन्मदिन, कभी स्क्रीनिंग, कभी काम, कभी एग्जिबिशन और भी बहुत कुछ. कभी एक-दूसरे का सहारा बनते हैं, कभी अपने-अपने कामों में अलग हो जाते हैं. अच्छे-बुरे हर हालात में, खून का रिश्ता तो रहता ही है.'
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सोशल मीडिया पर छाई पोस्ट
बता दें कि भाई-बहन का रिश्ता हमेशा से प्यार, अपनापन और भावनाओं का खूबसूरत मेल माना जाता है. सिबलिंग्स डे के मौके पर लोग अपने भाई-बहनों के साथ यादें शेयर कर रहे हैं और इस रिश्ते की मिठास को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी सितारों की पोस्ट छाई हुई हैं, जिनमें उनकी बॉन्डिंग और प्यार साफ नजर आ रहा है.
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Source: IOCL