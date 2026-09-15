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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगणपति लुक में बला की खूबसूरत लगीं सारा तेंदुलकर, भाभी संग दिए पोज, देखें तस्वीरें

गणपति लुक में बला की खूबसूरत लगीं सारा तेंदुलकर, भाभी संग दिए पोज, देखें तस्वीरें

सारा तेंदुलकर भी गणेश उत्सव की धूम में रंगी हुई नजर आईं. उन्होंने अपने गणपति लुक से फैंस का दिल जीत लिया. सारा ने अपने घर में विराजे बप्पा के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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देशभर में इन दिनों गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. आम लोगों के साथ-साथ देश के बड़े-बड़े और मशहूर चेहरे भी इस त्यौहार को धूमधाम के साथ मना रहे हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी बप्पा का स्वागत करते हुए फैंस को त्योहार की शुभकानाएं दी. वहीं गणपति उत्सव के रंग में उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी रंगी हुई नजर आईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं और अपनी भाभी सानिया चंडोक के साथ भी पोज दिए.

सारा ने दी फैंस को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं

सारा तेंदुलकर ने मंगलवार सुबह इंस्टाग्राम से तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. इसमें उनके पिता सचिन तेंदुलकर घर में गणपति जी की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं. इन्हें शेयर करते हुए सारा ने लिखा, 'मोदक, आरती, बढ़िया खाना, परिवार, दोस्त और बप्पा के घर पर होने का खास एहसास. गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.' हालांकि इनमें सारा की सिर्फ एक ही तस्वीर थी. उन्होंने मंगलवार शाम को एक अन्य पोस्ट में अपना गणपति लुक दिखाकर फैंस को दीवाना बना दिया.

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सारा की खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस

सारा तेंदुलकर ने अपनी कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'Ganpu season'. इसके आगे उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाई. पहली तस्वीर में सारा हंसती हुई पोज दे रही हैं. दूसरी तरफ में वो कैमरे की तरफ पोज देती हुई दिखाई दीं. 

गणपति लुक में बला की खूबसूरत लगीं सारा तेंदुलकर, भाभी संग दिए पोज, देखें तस्वीरें

भाभी सानिया संग भी दिया पोज

तीसरी तस्वीर में भी सारा कैमरे की ओर देखकर पोज दे रही हैं, जबकि चौथी तस्वीर में उन्होंने बप्पा की झलक दिखाई. इस फोटो में सचिन की बेटी बप्पा को निहार रही हैं. पांचवी तस्वीर में सारा अकेली नहीं, बल्कि अपनी भाभी सानिया चंडोक के साथ नजर आईं. भाभी और ननद की इस जोड़ी पर फैंस दिल हार बैठे.

गणपति लुक में बला की खूबसूरत लगीं सारा तेंदुलकर, भाभी संग दिए पोज, देखें तस्वीरें

सारा के इस गणपति लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया. सारा ने साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी कैरी की थी. वहीं गले में हार, कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियां पहन रखी थीं. जबकि सारा ने बालों में गजरा भी लगा रखा था जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 09:48 PM (IST)
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Sara Tendulkar
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