'धुरंधर' देखने के बाद क्यों रोने लगे थे सारा अर्जुन के मम्मी-पापा? हैरान कर देगी वजह

फिल्म ‘धुरंधर’ से बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से पहचान बना चुकी सारा अर्जुन अब सफलता के नए मुकाम छू रही हैं. यालिना जमाली के किरदार में उनकी परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया. अब इस फिल्म के बाद सारा लगातार अपनी अगली तेलुगू फिल्म ‘यूफोरिया’ और आने वाले प्रोजेक्ट्स की तैयारी में बिजी हैं.

सबसे यादगार दिन

हाल ही में सारा ने सुमा कनकाला के साथ बातचीत में अपने जीवन का सबसे खुशी वाला दिन बताया. उन्होंने कहा कि ये वो पल था जब उनके माता-पिता ‘धुरंधर’ देखकर खुशी के आंसू रो रहे थे.सारा ने कहा, 'मेरे लिए ये सबसे खास दिन था. अपने माता-पिता की खुशी देखकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में बताना मुश्किल है.' जब पूछा गया कि क्या ये उनके पढ़ाई से जुड़ा था तो उन्होंने हंसी के साथ कहा, 'बिलकुल नहीं. ये सिर्फ ‘धुरंधर’ से जुड़ा था.' सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

SARA ARJUN REVEALED THAT HER PARENTS WERE CRYING TEARS OF JOY AFTER WATCHING THEIR DAUGHTER IN DHURANDHAR 🥹❤️🎬✨️#Dhurandhar #Dhurandhar2 pic.twitter.com/JeAUIsC0Mf — Aditi (@Aditi289867132) January 29, 2026

फिल्मों की जर्नी और चुनौतियां

सारा ने अपनी फिल्मों की यात्रा के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'पॉन्नियिन सेल्वन के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी और प्लान था कि विदेश जाकर फिल्म और एक्टिंग की पढ़ाई करूं. लेकिन उसी बीच ‘मैजिक’ साइन कर लिया. फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई जारी रखूंगी लेकिन जब ‘यूफोरिया’ ऑफर आया तो कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मैं इसमें हिस्सा लेने से खुद को रोक नहीं पाई. उसके बाद ‘पीएस2’, फिर ‘मैजिक’, फिर ‘यूफोरिया’ और उसके बाद ‘धुरंधर’. सच कहूं तो मैंने ‘धुरंधर’ साइन किया था जबकि मैं ‘यूफोरिया’ की शूटिंग कर रही थी.'

धुरंधर में उनका किरदार

‘धुरंधर’ में सारा ने यालिना जमाली का किरदार निभाया था. जो पाकिस्तानी नेता जामील जमाली की बेटी है. रणवीर सिंह का किरदार उसे प्यार में फंसाने की कोशिश करता है और अंत में दोनों की शादी हो जाती है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रही और 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई.

आने वाले प्रोजेक्ट्स और वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट पर सारा अर्जुन जल्द ही अपनी तेलुगू फिल्म ‘यूफोरिया’ में नजर आएंगी. गुनाशेखर डायरेक्ट की इस फिल्म में गौतम मेनन, नासर, रोहित और विग्नेश गाविरेड्डी भी हैं. फिल्म 6 फरवरी 2026 को कई भाषाओं में रिलीज होगी. ये कहानी एक टीनएज लड़की की है जो समाज की चुनौतियों के बावजूद सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखती है. इसके अलावा सारा ‘धुरंधर पार्ट 2’ की तैयारी भी कर रही हैं जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.