जो दोस्ती ज़िंदगी भर की लग रही थी, वह अब सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा वाली कंट्रोवर्सी में बदल गई है. दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सारा अली खान और सेलेब्स स्टार किड्स के फेवरेट ओरी की. जनवरी 2026 में एक इंस्टाग्राम रील के बाद हुए झगड़े के बाद सारा अली खान और ओरी अब एक ऑनलाइन कंट्रोवर्सी के सेंटर में हैं. दोनों कभी कॉलेज के दिनों में दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब वे सोशल मीडया पर एक दूसरे पर तंज कसते दिख रहे हैं.

‘टैलेंटेड बालक ना पड़ते विवादों में’

सारा अली खान ने अपने पूर्व कॉलेज बेस्ट फ्रेंड, ओरी के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन पर ताने मारने के बाद अपनी पहली पोस्ट शेयर की है. हालांकि सारा अली खान ने डायरेक्टली ओरी के तानों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए उनके म्यूज़िक चॉइस ने सबका ध्यान खींचा है. दरअसल सारा अली खान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपने दोस्त को बर्थडे विश करते हुए वेकेशन की तस्वीरों का एक कोलॉज शेयर किया है.

अपनी इस पोस्ट के साथ सारा ने विक्रम सरकार का गाना 'नाम चले' लगाने के लिए म्यूज़िक फीचर का यूज किया. इस दौरान उन्होंने अपनी पोस्ट के लिए जो लिरिक्स चुने वो ये हैं, “खुले से खाते ना पड़ते हिसाबों में मस्ती में रहते हम रहते ना यादों में एक लाइफ मिली बेबी जी रहे स्वाद में टैलेंटेड बालक ना पड़ते विवादों में.” सारा की पोस्ट के लिरिक्स ने नेटिजन्स का ध्यान खींचा है और अब लोग कह रहे हैं कि एक्ट्रेस ने इनडायरेक्टली ओरी पर निशाना साधा है.





सारा और ओरी के बीच कैसे शुरू हुआ विवाद

यह विवाद ओरी की सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज़ से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने '3 सबसे खराब नाम' टाइटल वाली एक रील अपलोड की, जिसमें उन्होंने बिना सरनेम के 'सारा, अमृता और पलक' का नाम लिया. हालांकि इसे साफ तौर पर बताया नहीं गया था, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि ये नाम सारा अली खान, उनकी मां अमृता सिंह और एक्ट्रेस पलक तिवारी के हैं, जिनके बारे में अफवाह थी कि वह सारा के भाई-एक्टर इब्राहिम अली खान को डेट कर रही हैं. इस वीडियो पर काफी बवाल हुआ और आखिरकार इसे डिलीट कर दिया गया.

इब्राहिम अली ने उठाया बड़ा कदम

इसके तुरंत बाद, सारा और इब्राहिम अली खान दोनों ने इंस्टाग्राम पर ओरी को अनफॉलो कर दिया, जिससे उनके बीच झगड़े की अटकलें लगने लगीं. ओरी ने बाद में दावा किया कि उन्होंने उन्हें पहले ही अनफॉलो कर दिया था, जिससे पता चलता है कि यह कदम उनकी तरफ से हाल का नहीं था.

ओरी ने सारा के करियर पर भी उठाए थे सवाल

एक दूसरे कंटेंट क्रिएटर से इंस्पायर्ड एक वीडियो में, ओरी ब्लू कलर का मेश टॉप पहने हुए दिखे. जब एक यूज़र ने कमेंट्स में उनके आउटफिट पर सवाल उठाया, तो ओरी ने सारा के फिल्मी करियर का ज़िक्र करते हुए जवाब दिया, इस कमेंट को बड़े पैमाने पर एक्ट्रेस पर सीधा ताना माना गया और यह तेज़ी से वायरल हो गया.