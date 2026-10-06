आज 63 साल के हो चुके संजय मिश्रा की गिनती बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स में होती हैं. संजय ने यूं तो फैंस को कॉमेडी किरदारों से दीवाना बनाया है, लेकिन कई बार वो गंभीर किरदारों में भी काफी पसंद किए गए. हालांकि एक बार उनका बॉलीवुड से मोहभंग हो गया था और वो सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश में एक ढाबे में काम करने लगे थे.

टीवी से किया था एक्टिंग डेब्यू

संजय मिश्रा का जन्म 6 अक्टूबर 1963 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था. उनके पिता पत्र सूचना कार्यालय (PIB) में थे, जिसके चलते उनका परिवार बाद में वाराणसी आकर बस गया था. एक्टर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से पढ़ाई करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था और एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. इसके बाद संजय ने साल 1991 में टीवी सीरियल 'चाणक्य' से एक्टिंग करियर का आगाज किया. इसमें वो निपुणक का किरदार निभाते थे.

'ओ डार्लिंग! ये है इंडिया' से बॉलीवुड में आगाज

चार से पांच साल तक टीवी में काम करने के बाद संजय मिश्रा ने बड़े पर्दे का रुख किया. बॉलीवुड में उनकी शुरुआत साल 1995 की फिल्म 'ओ डार्लिंग! ये है इंडिया' से हुई थी. उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान 'आंखों देखी', 'मसान', 'बंटी और बबली', 'ऑल द बेस्ट', 'फुकरे', 'गोलमाल', 'धमाल', 'दम लगा के हईशा', 'जॉली एलएलबी' और 'वध' जैसी फिल्मों से बनाई है.

जब बॉलीवुड छोड़ ढाबे में काम करने लगे संजय

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में संजय मिश्रा ने बताया था कि वो एक बार एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उसी बीच उनके पिता का भी निधन हो गया था. इसके बाद एक्टर ऋषिकेश चले गए और गंगा नदी के किनारे एक ढाबे में आमलेट बनाने का काम करने लगे.

आगे संजय मिश्रा ने ये भी बताया था कि हर दिन वो 50 कप धोते थे और 150 रुपये तक कमा लेते थे. हालांकि बाद में एक्टर ने बॉलीवुड में वापसी की. उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में अभिनेता अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'धमाल 4' में नजर आए थे. जबकि इससे पहले उन्हें एक्ट्रेस महिमा चौधरी के साथ फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में देखा गया था.