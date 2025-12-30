हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
संजय लीला भंसाली कब रिलीज करेंगे Love & War का फर्स्ट लुक? फिल्म को लेकर आया नया अपडेट

Love & War: संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों पर रिलीज होगी. फिल्म के फर्स्ट लुक को लेकर अपडेट सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Dec 2025 12:44 PM (IST)
संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. साल 2026 की ये मोस्ट अवेटिंग फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये वॉर बेस्ड रोमांटिक फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी. हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबित फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है. जिसकी वजह से अब ये लेट रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील करने का संजय लीला भंसाली प्लान कर रहे हैं.

कब आएगा फर्स्ट लुक
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डिले के बीच में संजय लीला भंसाली 2026 की शुरुआत में लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक या टीजर रिलीज करेंगे. यह एसेट फिल्म की दुनिया और मूड को पेश करेगा, जो फैंस और दर्शकों के लिए एक बड़ी ट्रीट होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की नई रिलीज डेट भी मेकर्स इसके साथ ही अनाउंस कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि फिल्ममेकर टीजर को एडिट करने और फाइनल करने में पूरी तरह बिजी हैं.

कब शूटिंग होगी खत्म
रिपोर्ट्स के मुताबिक लव एंड वॉर की शूटिंग मई 2026 में खत्म होगी. जिसके बाद ये फिल्म अगस्त या सितंबर में रिलीज हो सकती है. फिल्म के डिले होने की वजह से फिल्म का बजट भी बढ़ गया है. साथ ही एक्टर्स के शेड्यूल में भी परेशानी हो रही है.

लव एंड वॉर की बात करें तो इससे कुछ समय पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की कुछ फोटोज सामने आईं थीं. दोनों इस दौरान रेट्रो लुक में नजर आए थे. रणबीर और आलिया को इस लुक में देखकर लोगों में एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है. अब फैंस को विक्की कौशल का लुक देखने का इंतजार है. ये फिल्म ग्रैंड लेवल पर बन रही है. फैंस को इससे बहुत उम्मीदें हैं.

Published at : 30 Dec 2025 12:44 PM (IST)
Sanjay Leela Bhansali Ranbir Kapoor Alia Bhatt Love & War VICKY KAUSHAL
