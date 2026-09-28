Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आज सिर्फ प्यार, कोई जंग नहीं', 'लव एंड वॉर' की टीम ने रणबीर कपूर को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

'आज सिर्फ प्यार, कोई जंग नहीं', 'लव एंड वॉर' की टीम ने रणबीर कपूर को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर फिल्म 'लव एंड वॉर' की टीम ने उन्हें जन्मदिन की बधाई है. रणबीर फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हाल ही में मेकर्स ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के दिलचस्प फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किए, जिन्होंने फिल्म को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया.

अब फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू एक्टर रणबीर कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आई, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' से 'उड़ता तीर' तक, अक्टूबर में थिएटर में बॉलीवुड फिल्मों की आएगी बाढ़, चेक करें पूरी लिस्ट
'दृश्यम 3' से 'उड़ता तीर' तक, अक्टूबर में थिएटर में बॉलीवुड फिल्मों की बाढ़
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
बॉलीवुड
'शादी से पहले दो बार IVF कराया...', स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा
'दो राउंड IVF कराया लेकिन...', शादी से पहले ही मां बनना चाहती थीं स्वरा भास्कर
बॉलीवुड
बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज के 12 ठिकानों पर रेड
बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी सहित 12 ठिकानों पर रेड

'लव एंड वॉर' की टीम ने मनाया रणबीर कपूर का बर्थडे
रणबीर कपूर आज, 28 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास अवसर पर फिल्म लब एंड वॉर के कलाकारों, निर्देशक संजय लीला भंसाली और पूरी टीम ने एक साथ मिलकर शानदार बर्थडे डिनर का आयोजन किया. सुपरस्टार के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए पूरी टीम का एक नजर आई. 

मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रणबीर कपूर के जन्मदिन के डिनर सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, आज सिर्फ़ प्यार, कोई जंग नहीं! हैप्पी बर्थडे रणबीर!'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhansali Productions (@bhansaliproductions)

कब रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'?
बता दें, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के फर्स्ट-लुक पोस्टर सामने आने के बाद अब दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर 'लव एंड वॉर' की दुनिया देखने का इंतजार करना और भी मुश्किल हो गया है.

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'रामायण' में नजर आएंगे रणबीर कपूर
बता दें, लव एंड वॉर से पहले रणबीर कपूर अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे. फिल्म में वो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं.  फिल्म को दो पार्ट में बनाया गया है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' से 'उड़ता तीर' तक, अक्टूबर में थिएटर में बॉलीवुड फिल्मों की आएगी बाढ़, चेक करें पूरी लिस्ट
'दृश्यम 3' से 'उड़ता तीर' तक, अक्टूबर में थिएटर में बॉलीवुड फिल्मों की बाढ़
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
बॉलीवुड
'शादी से पहले दो बार IVF कराया...', स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा
'दो राउंड IVF कराया लेकिन...', शादी से पहले ही मां बनना चाहती थीं स्वरा भास्कर
बॉलीवुड
बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज के 12 ठिकानों पर रेड
बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी सहित 12 ठिकानों पर रेड
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
विश्व
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
इंडिया
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
पंजाब
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget