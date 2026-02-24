हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sanjay Leela Bhansali Birthday:संजय लीला भंसाली ने बनाई हैं एक से एक धांसू फिल्में, जानें- कितनी रहीं हिट और कौन सी हुई फ्लॉप

Sanjay Leela Bhansali Birthday:संजय लीला भंसाली ने बनाई हैं एक से एक धांसू फिल्में, जानें- कितनी रहीं हिट और कौन सी हुई फ्लॉप

Sanjay Leela Bhansali Birthday:संजय लीला भंसाली आज 61 साल के हो गए हैं. जानिए उनकी सुपरहिट फिल्मों से लेकर फ्लॉप फिल्मों से जुड़ी खास बातें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 01:52 PM (IST)
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. वह अपनी भव्य फिल्मों, शानदार सेट और गहरी कहानियों के लिए जाने जाते हैं. उनके निर्देशन में बनी फिल्मों में हमेशा बड़े और खूबसूरत सेट, दमदार अभिनय और भावनाओं से भरी कहानी देखने को मिलती है. यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का सबसे अलग और खास निर्देशक माना जाता है.

सुपरहिट फिल्मों से भरा शानदार सफर
संजय लीला भंसाली का जन्म 24 फरवरी को गुजरात में हुआ था. उनका संबंध एक फिल्मी परिवार से रहा है, जिससे उन्हें बचपन से ही सिनेमा का माहौल मिला.उन्होंने अब तक लगभग 10 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया है. उनकी कई फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. ‘पद्मावत’ ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और ब्लॉकबस्टर बनी. ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ भी बड़ी हिट रहीं.

‘हम दिल दे चुके सनम’ और ‘देवदास’ आज भी क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती हैं.‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं ‘ब्लैक’ जैसी फिल्म को समीक्षकों ने सराहा.भंसाली को अब तक 5 नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है.

बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं, पर यादगार बन गईं फिल्में

हालांकि भंसाली की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं रही. सांवरिया’उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और फ्लॉप मानी गई. ‘गुजारिश’ भी औसत से कम कमाई कर पाई. उनकी पहली फिल्म ‘खामोशी: द म्यूजिकल’  बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसे समीक्षकों ने काफी सराहा.

Sanjay Leela Bhansali: The man who weaves magic with music that stays ...

हाई बजट वेब सीरीज ‘हीरामंडी’

 संजय लीला भंसाली अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी भव्यता दिखा चुके हैं. उनकी वेब सीरीज ‘हीरामंडी’ एक हाई बजट प्रोजेक्ट थी. यह सीरीज आजादी से पहले के समय की तवायफों की जिंदगी पर आधारित थी. 

फैंस और स्टार कास्ट ने सोशल मीडिया पर मनाया भंसाली का बर्थडे

इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें अनोखे अंदाज में बधाई दे रहे हैं. बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. उनकी अपकमिंग सीरीज ‘हीरामंडी’ की स्टार कास्ट ने भी सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया है.संजय लीला भंसाली का सिनेमा भव्यता, भावना और खूबसूरती का संगम है. 61 साल की उम्र में भी उनका जोश और जुनून कम नहीं हुआ है, और फैंस को उनसे आगे भी कई शानदार प्रोजेक्ट्स की उम्मीद है.

Published at : 24 Feb 2026 01:52 PM (IST)
Sanjay Leela Bhansali Heeramandi 61st Birthday
