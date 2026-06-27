बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की पत्नी और 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' फेम महीप कपूर अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. अब इस बार वो अपनी उम्र को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में महीप कपूर ने अपनी उम्र को लेकर लंबे समय से चल रही गलतफहमी पर विराम लगा दिया है.

कितने साल की हैं संजय कपूर की वाइफ?

सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में शनाया कपूर की मम्मी महीप कपूर ने अपनी असली उम्र बताई. उन्होंने खुलकर बताया कि वो 43 नहीं, बल्कि 52 साल की हैं. इस दौरान उन्होंने बढ़ती उम्र, खूबसूरती और कॉन्फिडेंस को लेकर भी बेबाकी से अपनी बात रखी. इस एपिसोड में महीप के साथ बायो-आइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी और एज मैनेजमेंट की एक्सपर्ट डॉ. रश्मि रॉय मौजूद थीं.

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महीप कपूर ने क्या कहा?

सोहा अली खान के पॉडकास्ट के हालिया एपिसोड में महीप कपूर ने एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉ. रश्मि रॉय के साथ उम्र बढ़ने, वेलनेस और महिलाओं पर कम उम्र का दिखने के सोसाइटी प्रेशर जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. पॉडकास्ट के दौरान सोहा ने बताया कि उन्हें महीप से उनकी उम्र पूछने में झिझक हो रही थी. इस पर महीप ने मुस्कुराते हुए कहा, 'ओह, शुक्र है कि तुमने मुझसे यह सवाल पूछा.'

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महीप कपूर ने बताई अपनी असली उम्र

सोहा ने बताया कि एपिसोड की तैयारी के दौरान इंटरनेट पर उन्हें महीप की उम्र 43 साल दिखाई दी. इस पर महीप ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'जो लोग मुझे थोड़ा-बहुत जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं सीधी-सादी और साफ बात करने वाली हूं. विकिपीडिया पर तो ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी पैदा ही हो रही हूं.' इसके बाद उन्होंने अपनी असली उम्र का खुलासा करते हुए कहा, 'मैं 43 साल की नहीं हूं, मैं 52 साल की हूं और मुझे 52 साल का होने पर बहुत गर्व है.'

महीप कपूर ने बताई अपनी बर्थ डेट

महीप की बात सुनने के बाद सोहा अली खान ने कहा, 'और इसीलिए आप 52 साल की उम्र में भी इतनी शानदार दिखती हैं. जब उम्र 43 बताई गई थी, तो मुझे लगा कि आप 43 के हिसाब से ठीक-ठाक दिखती हैं.' इस पर महीप ने हंसते हुए जवाब दिया, 'मैं शानदार दिखना चाहती हूं और दोस्तों, मैं 52 साल की हूं. मेरा जन्म 29 अप्रैल 1973 को लंदन में हुआ था. शायद शाम 5 बजे के आसपास. मेरी राशि वृषभ है और मेरा ब्लड ग्रुप O+ है.'

क्या था उम्र बताने का असली मकसद?

बता दें कि महीप कपूर की उम्र, सेहत और वेलनेस पर हुई इस चर्चा का मकसद महिलाओं को कम उम्र का दिखने के सामाजिक दबाव से बाहर निकालना था. इस दौरान डॉ. रश्मि रॉय ने भी बताया कि महिलाएं को बढ़ती उम्र में अपने शरीर का बहुत ध्यान देना चाहिए. वहीं, महीप कपूर ने साफ कहा कि उम्र को छिपाने की नहीं, बल्कि गर्व के साथ अपनाने की जरूरत है.

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