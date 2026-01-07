25 साल बाद संजय कपूर को याद आया पहला निगेटिव किरदार, फिल्म के फ्लॉप होने का हुआ मलाल!

अभिनेता संजय कपूर ने साल 2002 में फिल्म ‘कोई मेरे दिल से पूछे’ में विलेन का रोल अभिनय किया था, जिसे दर्शकों ने भी काफी सराहा था. इस फिल्म को रिलीज हुए 25 गुजर चुके हैं.अब दो दशक बाद संजय ने अपने निगेटिव रोल को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

25 साल बाद याद आया रोल

संजय ने इंस्टाग्राम पर अपने किरदार की तस्वीरें शेयर कीं. इन फोटो में वे अपने निगेटिव रोल दुष्यंत के लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, '25 साल पहले मैंने ‘कोई मेरे दिल से पूछे’ फिल्म में पहली बार निगेटिव रोल किया था. भले ही यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इसने मुझे किरदार आधारित फिल्मों में काम करने का बहुत आत्मविश्वास दिया.'

फैंस को संजय का पुराना लुक काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ईशा देओल की डेब्यू फिल्म

बता दें कि फिल्म ‘कोई मेरे दिल से पूछे’ साल 2002 में रिलीज हुई थी. फिल्म को विनय शुक्ला ने निर्देशित किया था और बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में आफताब शिवदासानी, ईशा देओल, जया बच्चन और संजय कपूर मुख्य भूमिका में दिखे थे.

यह ईशा देओल की डेब्यू फिल्म भी थी. फिल्म की कहानी एक रोमांटिक थ्रिलर थी, जिसमें संजय कपूर का निगेटिव किरदार काफी मजबूत था. वे ईशा देओल के क्रूर पति की भूमिका में थे, जिसने फिल्म में ट्विस्ट लाया था.

मां के रोल में थीं जया बच्चन

फिल्म में जया बच्चन ने संजय की मां का रोल किया था. उनका किरदार भी बहुत पावरफुल था. फिल्म की कहानी में एक मां अपनी बहू को बचाने के लिए अपने बेटे के खिलाफ जाती है. यह थीम उस समय काफी नई थी. दर्शकों ने संजय के रोल की तारीफ की थी.

आपको बता दें कि संजय कपूर बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर और एक्टर अनिल कपूर के भाई हैं. संजय ने अपने फिल्मी सफर को 1995 में फिल्म 'प्रेम' से शुरू हुआ था. इसके बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ हिट फिल्म ‘राजा’ में नजर आए थे.