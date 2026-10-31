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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअधूरा रह गया फिल्ममेकर संजय गुप्ता का सपना, संजय दत्त संग बनाना चाहते थे ‘कांटे’ का सीक्वल

अधूरा रह गया फिल्ममेकर संजय गुप्ता का सपना, संजय दत्त संग बनाना चाहते थे ‘कांटे’ का सीक्वल

संजय गुप्ता के निधन के बाद बॉलीवुड सदमें में है. क्या आप जानते हैं कि संजय गुप्ता ने आखिरी बार किस प्रोजेक्ट की बात की थी? वो कांटे का पार्ट 2 लाना चाहते थे और इसकी कास्ट के बार में भी सोच लिया था.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 31 Oct 2026 02:45 PM (IST)
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‘मुंबई सागा’, ‘शूटआउट एट वडाला’ और ‘जंग’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर संजय गुप्ता इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. उन्होंने 57 वर्ष की आयु में 30 अक्टूबर अपने घर में उनका अचानक निधन हो गया. उनके मित्र अशोक पंडित ने उनके निधन की पुष्टि की.

बताया जा रहा है कि बीती रात बाथरूम में गिर गए थे, जिसके कारण उन्हें चोट लगी और खून बहने लगा. 31 अक्टूबर की सुबह तक इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी, इसलिए अधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई.

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कांटे के सीक्वल को लेकर संजय गुप्ता की प्लानिंग

संजय गुप्ता आने वाले दिनों में कांटे का सीक्वल बनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने प्लानिंग भी शुरु कर दी थी. इस सीक्वल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, ‘हमने कांटे 2 के लिए बेस स्टोरी तैयार कर ली है. अब मैं इसे लिखना शुरू करूंगा’

उन्होंने आखिरी बार मई में इनकंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट के जरिए बताया था कि वो इस सीक्वल में संजय दत्त के साथ और किन एक्टर्स को कास्ट करना चाहते हैं. उन्होंने बताया, ‘अगर आप आज मुझसे मेरी विश लिस्ट पूछें, तो मैं संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और मनोज बाजपेयी के साथ कांटे बनाना चाहता हूं. इसमें जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और अली फजल को भी एड करना है.’

इतने साल कांटे के सीक्वल पर क्यों नहीं हो सका काम?

‘कांटे’ फिल्म 2002 में आई थी. अब 24 साल बाद इसके सीक्वल पर बात हुई तो संजय गुप्ता ने फिल्म से जुड़े लीगल केस का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘कांटे कानूनी झंझट में फंस गई थी. इसलिए कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकते थे. अब सब ठीक है तो इसका ध्यान रखते हुए कहानी लिखने के लिए क्रिएटिवली काम कर रहा हूं. देखते हैं यह कहानी कहां लेकर जाती है.’


अधूरा रह गया फिल्ममेकर संजय गुप्ता का सपना, संजय दत्त संग बनाना चाहते थे ‘कांटे’ का सीक्वल

'कांटे' के पहले पार्ट में कौन-कौन था

2002 में रिलीज हुई फिल्म 'कांटे' में कई बड़े स्टार्स मौजूद थे. इसमें बैंक लूटने इंडिया आए 6 आदमियों की कहानी दिखाई गई थी. इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव और लकी अली भी शामिल थे.

इस फिल्म के कई गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. इसमें सोनू निगम का ‘यार मंगियासी’ से लेकर कुमार सानु का ‘दिल क्या करे’ और जुबीन गर्ग का ‘सोचा नहीं था’ तक कई हिट गाने हैं.

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 31 Oct 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Sanjay Gupta
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