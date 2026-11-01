संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर

फिल्ममेकर संजय गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 30 अक्टूबर को 57 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है. उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. संजय गुप्ता का अंतिम संस्कार 31 अक्टूबर को पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं.

इस बीच संजय गुप्ता की बेटी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वो अपनी कार में बैठी नजर आ रही हैं. इस दौरान उनकी कार के आसपास कई पैपराजी भी मौजूद हैं. पिता की अंतिम विदाई के दौरान उनकी एक हरकत ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

संजय गुप्ता की बेटी ने ऐसा क्या किया?

वीडियो में देखा जा सकता है कि अंतिम संस्कार से लौटते वक्त संजय गुप्ता की बेटी कार में बैठकर पैपराजी की तरफ मिडिल फिंगर दिखाती हैं. इसके बाद वो अपने कपड़ों से चेहरा छिपाकर हंसती हुई भी नजर आती हैं. इस दौरान कार का ड्राइवर उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन वो बार-बार पैपराजी की तरफ मिडिल फिंगर दिखाती दिखीं.

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वीडियो देख भड़के यूजर्स

संजय गुप्ता की बेटी का ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

उनकी इस हरकत को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने पूछा कि आखिर वो इस मौके पर हंस क्यों रही हैं, तो वहीं कई लोगों ने उनके व्यवहार को गलत बताते हुए आलोचना की है.

संजय गुप्ता की पॉपुलर फिल्में

संजय गुप्ता ने हिंदी सिनेमा को कई शानदार फिल्में दीं. वो 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'शूटआउट एट वडाला', 'काबिल', 'जज्बा', 'मुसाफिर' और 'मुंबई सागा' जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाते थे. उनकी फिल्मों में एक्शन, क्राइम और गैंगस्टर की कहानियों को खास अंदाज में दिखाया जाता था. यही वजह है कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई.