ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर

संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर

संजय गुप्ता की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी कार में बैठी मुस्कुराते हुए पैपराजी को मिडिल फिंगर दिखाती नजर आ रही हैं. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्ममेकर संजय गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 30 अक्टूबर को 57 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है. उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. संजय गुप्ता का अंतिम संस्कार 31 अक्टूबर को पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं.

इस बीच संजय गुप्ता की बेटी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वो अपनी कार में बैठी नजर आ रही हैं. इस दौरान उनकी कार के आसपास कई पैपराजी भी मौजूद हैं. पिता की अंतिम विदाई के दौरान उनकी एक हरकत ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
9 साल की उम्र में डेब्यू, 17 में बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, फिर पद्मिनी कोल्हापुरे ने भागकर की थी शादी
पद्मिनी ने 17 की उम्र में जीता था बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, 21 की उम्र में भागकर की शादी
बॉलीवुड
जब ऐश्वर्या राय को सुष्मिता से मिली हार, डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
ऐश्वर्या राय: डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
बॉलीवुड
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि

संजय गुप्ता की बेटी ने ऐसा क्या किया?

वीडियो में देखा जा सकता है कि अंतिम संस्कार से लौटते वक्त संजय गुप्ता की बेटी कार में बैठकर पैपराजी की तरफ मिडिल फिंगर दिखाती हैं. इसके बाद वो अपने कपड़ों से चेहरा छिपाकर हंसती हुई भी नजर आती हैं. इस दौरान कार का ड्राइवर उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन वो बार-बार पैपराजी की तरफ मिडिल फिंगर दिखाती दिखीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Buzzzooka Scrolls (@buzzzookascrolls)

वीडियो देख भड़के यूजर्स

संजय गुप्ता की बेटी का ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. 

संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर

उनकी इस हरकत को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने पूछा कि आखिर वो इस मौके पर हंस क्यों रही हैं, तो वहीं कई लोगों ने उनके व्यवहार को गलत बताते हुए आलोचना की है. 

संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर

संजय गुप्ता की पॉपुलर फिल्में

संजय गुप्ता ने हिंदी सिनेमा को कई शानदार फिल्में दीं. वो 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'शूटआउट एट वडाला', 'काबिल', 'जज्बा', 'मुसाफिर' और 'मुंबई सागा' जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाते थे. उनकी फिल्मों में एक्शन, क्राइम और गैंगस्टर की कहानियों को खास अंदाज में दिखाया जाता था. यही वजह है कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Sanjay Gupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
9 साल की उम्र में डेब्यू, 17 में बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, फिर पद्मिनी कोल्हापुरे ने भागकर की थी शादी
पद्मिनी ने 17 की उम्र में जीता था बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, 21 की उम्र में भागकर की शादी
बॉलीवुड
जब ऐश्वर्या राय को सुष्मिता से मिली हार, डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
ऐश्वर्या राय: डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
बॉलीवुड
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
इंडिया
महुआ मोइत्रा ने CJP के नेताओं को बताया 'थ्री मस्किटियर्स', ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके
महुआ मोइत्रा ने CJP के नेताओं को बताया 'थ्री मस्किटियर्स', ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके
बॉलीवुड
जब ऐश्वर्या राय को सुष्मिता से मिली हार, डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
ऐश्वर्या राय: डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
इंडिया
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली, हरियाणा में मार्च करेंगे नितिन नवीन, क्या है BJP का प्लान?
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली, हरियाणा में मार्च करेंगे नितिन नवीन, क्या है BJP का प्लान?
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Home Tips
How To Remove Perfume Stains: कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं
कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं
ट्रेंडिंग
कलीग्स की गोद में बैठकर 'बिल्लो रानी' पर नाचा लड़का, ऑफिस में मचा गदर
कलीग्स की गोद में बैठकर 'बिल्लो रानी' पर नाचा लड़का, ऑफिस में मचा गदर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget