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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफोटोग्राफर की चोट देख संजय दत्त ने बढ़ाया मदद का हाथ, तारीफ में फैंस बोले- 'बाबा का दिल बहुत बड़ा है'

फोटोग्राफर की चोट देख संजय दत्त ने बढ़ाया मदद का हाथ, तारीफ में फैंस बोले- 'बाबा का दिल बहुत बड़ा है'

संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो घायल पैपराजी की मदद करते नजर आ रहे हैं. एक्टर के इस दरियादिल अंदाज की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Sep 2026 01:16 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर संजय दत्त अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने दरियादिल अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक घायल पैपराजी से बात करते नजर आ रहे हैं. संजय ने न सिर्फ उसकी चोट के बारे में पूछा, बल्कि उसकी मदद करने का भरोसा भी दिलाया. एक्टर का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

संजय दत्त ने की घायल पैपराजी से बात
गणेश चतुर्थी के मौके पर संजू बाबा हाल ही में शिवसेना नेता राहुल कनाल के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे. दर्शन के बाद जब वो वहां से बाहर निकले तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया और अपने कैमरों में कैद करने लगे. इसी दौरान संजय की नजर एक पैपराजी के चोटिल पैर पर पड़ी. उन्होंने तुरंत उससे पूछा कि उसके पैर में क्या हुआ है. इस पर पैपराजी ने बताया कि बाइक चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई.

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संजय दत्त ने दिलाया मदद का भरोसा
पैपराजी की बात सुनने के बाद संजय दत्त उसकी मदद के लिए आगे आए. उन्होंने फोटोग्राफर से कहा कि वो गौरव से बात करे. कहा जा रहा है कि गौरव उनके मौजूदा मैनेजर गौरव दुबे हैं. इस पर पैपराजी ने बताया कि गौरव उनका फोन नहीं उठाते. ये सुनकर संजय ने उसे भरोसा दिलाया कि वो खुद इस मामले में बात करेंगे. एक्टर ने कहा, 'मैं करता हूं.'

 
 
 
 
 
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संजय दत्त की तारीफ कर रहे फैंस
संजय दत्त का घायल पैपराजी के लिए इस तरह चिंता दिखाना लोगों को काफी पसंद आया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बाबा का दिल बहुत बड़ा है.' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'वाह संजू बाबा.' इसके अलावा कई लोगों ने संजय के इस जेस्चर को दिल छू लेने वाला बताया और उनकी दरियादिली की तारीफ की. 

फोटोग्राफर की चोट देख संजय दत्त ने बढ़ाया मदद का हाथ, तारीफ में फैंस बोले- 'बाबा का दिल बहुत बड़ा है

अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में भी पहुंचे संजय दत्त
राहुल कनाल के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद संजय दत्त एंटीलिया पहुंचे, जहां अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य सेलिब्रेशन रखा था. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी नजर आए. कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और सलमान खान समेत कई सेलेब्स ने अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में शिरकत की.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Sep 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt
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