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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' के बाद अब 'आखिरी सवाल' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे संजय दत्त, जानें- कब होगी रिलीज?

'धुरंधर 2' के बाद अब 'आखिरी सवाल' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे संजय दत्त, जानें- कब होगी रिलीज?

Aakhri Sawal Release Date Out:'धुरंधर 2' में चौधरी असलम के किरदार से खूब तहलका मचाने के बाद अब संजय दत्त 'आखिरी सवाल' में नजर आएंगे. इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Mar 2026 03:14 PM (IST)
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धुरंधर के बाद संजय दत्त अब धुरंधर 2 की जबरदस्त सक्सेस को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं. वहीं अब एक्टर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट 'आखिरी सवाल' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं. संजय दत्त स्टारर इस फिल्म का फर्स्ट लुक आज रिलीज कर दिया गया है जिसने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

'आखिरी सवाल' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज
बता दें कि संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म की टीम ने गुरुवार, 26 मार्च को 'आखिरी सवाल' का एक ज़बरदस्त नया पोस्टर जारी किया है. जिसमें फ़िल्म की रिलीज़ डेट का भी खुलासा किया गया है. पोस्टर काफी इंटेंस है जिसमें संजय दत्त एक प्रश्न चिंह के मार्क के अंदर काफी सीरियस नजर आ रहे हैं जो काफी सस्पेंस भी क्रिएट कर रहा है. ओवरऑल फिल्म का फर्स्ट लुक काफी इम्प्रेसिव और मिस्टीरियस है.

कब रिलीज होगी 'आखिरी सवाल'?
'आखिरी सवाल' के नए पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन में इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. बता दें कि कैप्शन में लिखा है, "वह सवाल जो भारत ने पूछना कभी बंद नहीं किया. 15 मई को, सिर्फ़ सिनेमाघरों में, इसका जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए." यानी ये फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

 

 
 
 
 
 
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'आखिरी सवाल' स्टार कास्ट
'आखिरी सवाल'  को निखिल नंदा, धनराज नाथवानी और खुद संजय दत्त द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. यह फ़िल्म, निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स और नीम ट्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है. इसमें कलाकारों की एक शानदार लाइनअप है जिसमें संजय दत्त, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा शामिल हैं.

'आखिरी सवाल' के निर्देशक हैं नेशनल अवॉर्ड विनर अभिजीत
इस फ़िल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता फ़िल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है. अभिजीत ने 2021 में मराठी भाषा की ड्रामा फ़िल्म ‘पिकासो’ से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी. उन्हें 67वें नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स में ‘स्पेशल मेंशन’ मिला था. उन्होंने मराठी और हिंदी, दोनों भाषाओं में लगातार बेहतरीन फ़िल्में दी हैं. उनकी कुछ प्रमुख फ़िल्मों में ‘डेजा वू’, ‘प्रेम प्रथा धूमशान’, ‘पिकोलो’ और शॉर्ट फ़िल्म ‘वर्चुअल रियलिटी’ शामिल हैं.

'आखिरी सवाल' का क्या है प्लॉट?
‘आख़िरी सवाल’ दर्शकों के सामने भारत के सबसे पुराने और एकजुट संगठनों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक सं के 100 साल के सफ़र की सच्ची कहानी पेश करने जा रही है.  इस संगठन की स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी. दर्शकों को एक ऐसी अहम बैठक देखने का मौका मिलेगा, जिसने भारत का भविष्य बदल दिया. यह बैठक इतिहास की पारंपरिक कहानियों से कहीं आगे है और उन बातों से भी परे है, जो हमारी बुक्स में बताई जाती हैं.

 

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Published at : 26 Mar 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Dhurandhar 2 Aakhri Sawal
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