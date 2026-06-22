फादर्स डे पर बेटी त्रिशाला संग क्वालिटी टाइम बिताते दिखे संजय दत्त, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

फादर्स डे का दिन हर पिता के लिए खास बन जाता है, जब उनके बच्चे उनके साथ समय बिताते है और एंजॉय करते हैं. बॉलीवुड सेलेब्स भी इस दिन को बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और फैंस के साथ झलकिया शेयर करते हैं. इसी बीच संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने भी इस खास मौके पर कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखीं.

फादर्स डे पर संजय-त्रिशाला की दिखीं बॉन्डिंग

हाल ही में त्रिशाला ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'फादर्स डे वीकेंड.' तस्वीरों में संजय और त्रिशाला की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही हैं. साथ ही उनके बीच की बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही हैं. पहली तस्वीर में दोनों धूप में ग्रीनरी के पास खड़े हैं, जिसमें संजय दत्त व्हाइट कलर के शर्ट और हल्के रंग के जींस में दिखे. वहीं त्रिशाला भी व्हाइट टॉप और ब्लू जींस में दिखीं. इसके अलावा दूसरे तस्वीर में दोनों रेस्टोरेंट में इस दिन को सेलिब्रेट करने गए, जहां संजय दत्त व्हाइट और ब्लैक कलर की शर्ट और सनग्लासेस में नजर आ रहे हैं. हालांकि त्रिशाला एक प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट में दिखाई दी.

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संजय दत्त और ऋचा शर्मा की बेटी हैं त्रिशला

बता दें कि त्रिशाला दत्त, संजय दत्त और ऋचा शर्मा की बेटी हैं. दोनों ने 1987 में शादी की और 1988 में त्रिशाला इस दुनिया में आई. लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से ऋचा ने 1996 में दुनिया को अलविदा कह दिया. इसके बाद संजय दत्त ने 1998 में रिया पिल्लई से शादी की, जिनसे उनके कोई बच्चे नहीं हैं. हालांकि 2005 में दोनों अलग हो गए. फिर 2008 में संजय दत्त और मान्यता दत्त शादी के बंधन में बंधे, जिनसे उनके दो बच्चे हैं- शहरान और इकरा.

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