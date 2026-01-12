हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘द राजा साब’ से पहले इन साउथ फिल्मों में विलेन बनकर छा चुके हैं संजय दत्त, फैंस हुए थे दीवाने

‘द राजा साब’ से पहले इन साउथ फिल्मों में विलेन बनकर छा चुके हैं संजय दत्त, फैंस हुए थे दीवाने

Sanjay Dutt Sout Film: संजय दत्त इन दिनों प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' में विलेन बनकर तबाही मचा रहे हैं. इससे पहले भी वो कोई साउथ फिल्मों में काम कर चुके है. आइए जानते उनकी इन फिल्मों के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सितारों में शुमार संजय दत्त की ऑन-स्क्रीन मौजूदगी हमेशा दमदार रही है. इन दिनों वो प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ में विलेन के किरदार में नजर आ रहे हैं. ‘मुन्ना भाई’ जैसे यादगार किरदार देने वाले संजय दत्त ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि साउथ फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई है. बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘द राजा साब’ के अलावा भी संजय दत्त कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनसे उनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ी है.

KGF: चैप्टर 2
संजय दत्त ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम कन्नड़ सुपरहिट फ्रेंचाइज़ी ‘KGF’ से रखा. ‘KGF: चैप्टर 2’ में उन्होंने यश के रॉकी भाई के सामने अधीरा का दमदार किरदार निभाया. इस रोल के लिए संजय दत्त ने अपने लुक पर खास मेहनत की और जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे. उनकी मेहनत साफ नजर आई और फिल्म में उनका खतरनाक अंदाज दर्शकों के दिलों में बस गया. नतीजतन, इस किरदार के लिए उन्हें जबरदस्त तारीफ और प्यार मिला.


‘द राजा साब’ से पहले इन साउथ फिल्मों में विलेन बनकर छा चुके हैं संजय दत्त, फैंस हुए थे दीवाने

लियो
यह फिल्म संजय दत्त की तमिल सिनेमा में एंट्री साबित हुई. विजय स्टारर इस फिल्म की कहानी एक कैफे ओनर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे लेकर लोग मानते हैं कि वह कभी एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड था. फिल्म में संजय दत्त ने मुख्य विलेन का दमदार किरदार निभाया है, जो कहानी में हीरो का पिता भी है. अपने रौबदार अंदाज और मजबूत स्क्रीन प्रेज़ेंस से संजय दत्त ने तमिल दर्शकों पर भी गहरी छाप छोड़ी. तमिल सिनेमा में संजय दत्त का खतरनाक ड्रग लॉर्ड वाला किरदार दर्शकों के लिए बड़ी खासियत रहा. उनकी दमदार एक्टिंग और स्टार पावर ने फिल्म को और भी मजबूत बनाया और तमिल दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी.


‘द राजा साब’ से पहले इन साउथ फिल्मों में विलेन बनकर छा चुके हैं संजय दत्त, फैंस हुए थे दीवाने

डबल आईस्मार्ट 
‘डबल आईस्मार्ट’ साल 2019 में आई फिल्म ‘आईस्मार्ट शंकर’ का तेलुगु साइंस-फिक्शन एक्शन सीक्वल है. इस फिल्म में राम पोथिनेनी के किरदार आईस्मार्ट शंकर की टक्कर संजय दत्त के विलेन अवतार ‘द बिग बुल’ से होती है. संजय दत्त फिल्म में एक ऐसे क्राइम लॉर्ड की भूमिका में हैं, जो मेमोरी ट्रांसफर के जरिए अमर होना चाहता है. अपने खास खतरनाक अंदाज के साथ संजय दत्त ने राम पोथिनेनी के साथ जबरदस्त फेस-ऑफ दिया, जो दर्शकों को खूब पसंद आया.


‘द राजा साब’ से पहले इन साउथ फिल्मों में विलेन बनकर छा चुके हैं संजय दत्त, फैंस हुए थे दीवाने

और पढ़ें
Published at : 12 Jan 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Leo K.G.F: Chapter 2 The Raja Saab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Credit Card से Rent Payment पड़ा महंगा | HRA Reject और Income Tax Notice का खतरा | Paisa Live
Iran Protest: ईरान में कोहराम...खामेनेई विरोधी प्रदर्शन जारी | Trump | ABP | Anti-Khamenei protests
खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
ओटीटी
O' Romeo OTT Confirmed Platform: थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
यूटिलिटी
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
फैशन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
जनरल नॉलेज
Invention of Clocks: सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget