‘द राजा साब’ से पहले इन साउथ फिल्मों में विलेन बनकर छा चुके हैं संजय दत्त, फैंस हुए थे दीवाने

बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सितारों में शुमार संजय दत्त की ऑन-स्क्रीन मौजूदगी हमेशा दमदार रही है. इन दिनों वो प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ में विलेन के किरदार में नजर आ रहे हैं. ‘मुन्ना भाई’ जैसे यादगार किरदार देने वाले संजय दत्त ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि साउथ फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई है. बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘द राजा साब’ के अलावा भी संजय दत्त कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनसे उनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ी है.

KGF: चैप्टर 2

संजय दत्त ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम कन्नड़ सुपरहिट फ्रेंचाइज़ी ‘KGF’ से रखा. ‘KGF: चैप्टर 2’ में उन्होंने यश के रॉकी भाई के सामने अधीरा का दमदार किरदार निभाया. इस रोल के लिए संजय दत्त ने अपने लुक पर खास मेहनत की और जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे. उनकी मेहनत साफ नजर आई और फिल्म में उनका खतरनाक अंदाज दर्शकों के दिलों में बस गया. नतीजतन, इस किरदार के लिए उन्हें जबरदस्त तारीफ और प्यार मिला.





लियो

यह फिल्म संजय दत्त की तमिल सिनेमा में एंट्री साबित हुई. विजय स्टारर इस फिल्म की कहानी एक कैफे ओनर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे लेकर लोग मानते हैं कि वह कभी एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड था. फिल्म में संजय दत्त ने मुख्य विलेन का दमदार किरदार निभाया है, जो कहानी में हीरो का पिता भी है. अपने रौबदार अंदाज और मजबूत स्क्रीन प्रेज़ेंस से संजय दत्त ने तमिल दर्शकों पर भी गहरी छाप छोड़ी. तमिल सिनेमा में संजय दत्त का खतरनाक ड्रग लॉर्ड वाला किरदार दर्शकों के लिए बड़ी खासियत रहा. उनकी दमदार एक्टिंग और स्टार पावर ने फिल्म को और भी मजबूत बनाया और तमिल दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी.





डबल आईस्मार्ट

‘डबल आईस्मार्ट’ साल 2019 में आई फिल्म ‘आईस्मार्ट शंकर’ का तेलुगु साइंस-फिक्शन एक्शन सीक्वल है. इस फिल्म में राम पोथिनेनी के किरदार आईस्मार्ट शंकर की टक्कर संजय दत्त के विलेन अवतार ‘द बिग बुल’ से होती है. संजय दत्त फिल्म में एक ऐसे क्राइम लॉर्ड की भूमिका में हैं, जो मेमोरी ट्रांसफर के जरिए अमर होना चाहता है. अपने खास खतरनाक अंदाज के साथ संजय दत्त ने राम पोथिनेनी के साथ जबरदस्त फेस-ऑफ दिया, जो दर्शकों को खूब पसंद आया.



