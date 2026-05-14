बंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी'

संजय दत्त इन दिनों फिल्म 'आखिरी सवाल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की कहानी ऐसी है, जिसकी वजह से ये विवादों में घिरी हुई थी. लेकिन विवादों के बाद भी इसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसकी रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच पश्चिम बंगाल में सत्ता में परिवर्तन हुआ और कुर्सी पर बीजेपी के काबिज होते ही बंगाल में भी इसकी रिलीज का ऐलान कर दिया गया है.

बाबरी मस्जिद विध्वंस-RSS की भूमिका पर आधारित है फिल्म

निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग की हिंदी फिल्म ‘आखिरी सवाल’ की पश्चिम बंगाल में रिलीज की औपचारिक घोषणा कर दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म का ट्रेलर भी मीडिया और दर्शकों को दिखाया गया. पूरा कार्यक्रम बंगाल के बदले हुए राजनीतिक माहौल और फिल्म की संवेदनशील विषयवस्तु को लेकर चर्चाओं में रहा. फिल्म की कहानी बाबरी मस्जिद विध्वंस, आरएसएस की भूमिका और इससे जुड़े राजनीतिक-ऐतिहासिक विमर्श पर आधारित है.

वहीं, फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें संजय दत्त अहम रोल में नजर आएं. हालांकि, संजय दत्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे. कार्यक्रम में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती उपस्थित रहे. उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं. अभिनेत्री समीरा रेड्डी भी इसका हिस्सा हैं.

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मिथुन-नमाशी पहली बार शेयर कर रहे स्क्रीन

आईएएनएस से बातचीत में निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने बताया, 'आने वाले समय में मिथुन चक्रवर्ती और नमाशी चक्रवर्ती पहली बार साथ में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. नई फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और चुनाव के बाद मिथुन दा की तारीखों का इंतजार था. ट्रेलर दिखाए जाने पर दर्शकों और समर्थकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसे लेकर हम उत्साहित हैं.'

बंगाल में रिलीज होगी 'आखिरी सवाल'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात प्रमुखता से उठी कि पिछली सरकार में फिल्म 'आखिरी सवाल' का ट्रेलर लॉन्च को रोका गया था. मंच से कहा गया कि ‘बंगाल फाइल्स’ जैसी फिल्मों को पहले बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया था, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद ‘आखिरी सवाल’ बंगाल में रिलीज होने जा रही है.

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मिथन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी होगी रिलीज'

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अब सिर्फ ‘आखिरी सवाल’ ही नहीं, बल्कि ‘बंगाल फाइल्स’ भी बंगाल में रिलीज होगी. उन्होंने फिल्म को 'वो सच्चाई' बताया जिसे देश को जानना चाहिए. मिथुन ने कहा, 'बंगाल में अब 'सोनार बांग्ला' का सपना साकार होगा और राज्य विकास की नई राह पर चलेगा.' इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा, 'सालों तक बंगाल की राजनीति को ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चलाया गया.' उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम वोट के बिना भी बंगाल में सरकार बन सकती है.

नमाशी चक्रवर्ती ने शेयर किया एक्सपीरियंस

चुनाव बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से जुड़े एक सवाल के जवाब में मिथुन ने कहा, 'जनता अपना फैसला दे चुकी है, अब उनके सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता.' वहीं, नमाशी चक्रवर्ती ने अपने किरदार और फिल्म के अनुभव साझा किए. समीरा रेड्डी ने कोलकाता को 'भारत की सांस्कृतिक राजधानी' बताते हुए बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

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कब रिलीज होगी 'आखिरी सवाल'?

बहरहाल, अगर संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है. फिल्म को CBFC द्वारा UA 16 सर्टिफिकेट दिया गया है. इसे 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें संजय दत्त के साथ समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी, नीतू चंद्रा और नमाशी चक्रवर्ती जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.