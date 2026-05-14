हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी'

बंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी'

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिरते ही संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. इस मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अब 'बंगाल फाइल्स' भी रिलीज होगी.

By : आईएएनएस | Updated at : 14 May 2026 10:28 PM (IST)
Preferred Sources

संजय दत्त इन दिनों फिल्म 'आखिरी सवाल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की कहानी ऐसी है, जिसकी वजह से ये विवादों में घिरी हुई थी. लेकिन विवादों के बाद भी इसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसकी रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच पश्चिम बंगाल में सत्ता में परिवर्तन हुआ और कुर्सी पर बीजेपी के काबिज होते ही बंगाल में भी इसकी रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. 

बाबरी मस्जिद विध्वंस-RSS की भूमिका पर आधारित है फिल्म

निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग की हिंदी फिल्म ‘आखिरी सवाल’ की पश्चिम बंगाल में रिलीज की औपचारिक घोषणा कर दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म का ट्रेलर भी मीडिया और दर्शकों को दिखाया गया. पूरा कार्यक्रम बंगाल के बदले हुए राजनीतिक माहौल और फिल्म की संवेदनशील विषयवस्तु को लेकर चर्चाओं में रहा. फिल्म की कहानी बाबरी मस्जिद विध्वंस, आरएसएस की भूमिका और इससे जुड़े राजनीतिक-ऐतिहासिक विमर्श पर आधारित है.

वहीं, फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें संजय दत्त अहम रोल में नजर आएं. हालांकि, संजय दत्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे. कार्यक्रम में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती उपस्थित रहे. उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं. अभिनेत्री समीरा रेड्डी भी इसका हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें: 5 मिनट 32 सेकंड का वो रोमांटिक सॉन्ग, जिसका रेड लाइट पर आया था ख्याल, 15 मिनट हुआ था तैयार

मिथुन-नमाशी पहली बार शेयर कर रहे स्क्रीन

आईएएनएस से बातचीत में निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने बताया, 'आने वाले समय में मिथुन चक्रवर्ती और नमाशी चक्रवर्ती पहली बार साथ में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. नई फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और चुनाव के बाद मिथुन दा की तारीखों का इंतजार था. ट्रेलर दिखाए जाने पर दर्शकों और समर्थकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसे लेकर हम उत्साहित हैं.'

बंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी

बंगाल में रिलीज होगी 'आखिरी सवाल'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात प्रमुखता से उठी कि पिछली सरकार में फिल्म 'आखिरी सवाल' का ट्रेलर लॉन्च को रोका गया था. मंच से कहा गया कि ‘बंगाल फाइल्स’ जैसी फिल्मों को पहले बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया था, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद ‘आखिरी सवाल’ बंगाल में रिलीज होने जा रही है. 

यह भी पढ़ें: 1957 में आई नरगिस की वो फिल्म, जिसका अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड! मेकर्स को हुआ था 650% का प्रॉफिट

मिथन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी होगी रिलीज'

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अब सिर्फ ‘आखिरी सवाल’ ही नहीं, बल्कि ‘बंगाल फाइल्स’ भी बंगाल में रिलीज होगी. उन्होंने फिल्म को 'वो सच्चाई' बताया जिसे देश को जानना चाहिए. मिथुन ने कहा, 'बंगाल में अब 'सोनार बांग्ला' का सपना साकार होगा और राज्य विकास की नई राह पर चलेगा.' इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा, 'सालों तक बंगाल की राजनीति को ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चलाया गया.' उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम वोट के बिना भी बंगाल में सरकार बन सकती है.

नमाशी चक्रवर्ती  ने शेयर किया एक्सपीरियंस

चुनाव बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से जुड़े एक सवाल के जवाब में मिथुन ने कहा, 'जनता अपना फैसला दे चुकी है, अब उनके सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता.' वहीं, नमाशी चक्रवर्ती ने अपने किरदार और फिल्म के अनुभव साझा किए. समीरा रेड्डी ने कोलकाता को 'भारत की सांस्कृतिक राजधानी' बताते हुए बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर 2' ने फिर बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल सीक्वल, जानें टॉप-2 में कौन

कब रिलीज होगी 'आखिरी सवाल'?

बहरहाल, अगर संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है. फिल्म को CBFC द्वारा UA 16 सर्टिफिकेट दिया गया है. इसे 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें संजय दत्त के साथ समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी, नीतू चंद्रा और नमाशी चक्रवर्ती जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Aakhiri Sawal Mithun Chakaborty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी'
बंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी'
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: मराठी सिनेमा में इतिहास रचने वाले हैं रितेश देशमुख, 'सैराट' तो पछाड़ने से बस इतना दूर
'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस: मराठी सिनेमा में इतिहास रचने वाले हैं रितेश देशमुख, 'सैराट' तो पछाड़ने से बस इतना दूर
बॉलीवुड
Box Office: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म, टॉप-5 में दो फ्लॉप मूवीज
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म, टॉप-5 में दो फ्लॉप मूवीज
बॉलीवुड
'सबको शक था...', 'ओमकारा' में 'लंगड़ा त्यागी' के किरदार पर सैफ अली खान का खुलासा
'सबको शक था...', 'ओमकारा' में 'लंगड़ा त्यागी' के किरदार पर सैफ अली खान का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म को लेकर बढ़ा बज, बर्थडे पर आएगा 3 मिनट का धमाकेदार वीडियो (14.05.26)
Man Atisundar: Radhya का टूटा दिल, Pratham की मजबूरी! क्या शादी से पहले बेनकाब होगी Niharika?
Toyota Camry Hybrid लेने का सबसे सही वक्त | #toyota #camry #toyotacamry #autolive
इस हफ्ते Entertainment का Mega Blast, OTT और थिएटर्स पर रिलीज होंगी कई बड़ी फिल्में और Web Series
Dhurandhar के लिए रुक गई थी Funding! Ranveer Singh-Aditya Dhar ने लगाए अपने पैसे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
इंडिया
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
आईपीएल 2026
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
ऑटो
क्रैश टेस्ट में फेल हुई Toyota की ये कार, सेफ्टी में मिले 0 स्टार, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स
क्रैश टेस्ट में फेल हुई Toyota की ये कार, सेफ्टी में मिले 0 स्टार, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Dry Fruit Shortage: होर्मुज स्ट्रेट के 'भंवर' में फंसे ये ड्राई फ्रूट्स, जानें भारत में कितनी बढ़ी किल्लत?
होर्मुज स्ट्रेट के 'भंवर' में फंसे ये ड्राई फ्रूट्स, जानें भारत में कितनी बढ़ी किल्लत?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget