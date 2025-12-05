'धुरंधर' की वजह से संजय दत्त के करियर का ये अनचाहा दाग मिटने वाला है!

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'धुरंधर' रिलीज हो गई है. रणवीर सिंह के साथ फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना से लेकर अर्जुन रामपाल का भी अहम किरदार है. 'धुरंधर' इस साल रिलीज हुई संजय दत्त की तीसरी फिल्म है. इससे पहले एक्टर 'द भूतनी' और 'बागी 4' में दिखाई दिए थे. हालांकि ये दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं. लेकिन उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'धुरंधर' पर्दे पर धमाल मचा रही है. ऐसे में संजय दत्त की किस्मत पलट सकती है.

दरअसल संजय दत्त ने 'धुरंधर' से पहले पिछले 13 सालों में टोटल 14 फिल्मों में काम किया. इनमें से 13 बॉलीवुड फिल्में और एक कन्नड़ फिल्म 'केजीएफ- चैप्टर 2' शामिल है. 'केजीएफ- चैप्टर 2' को छोड़कर संजय दत्त की बाकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. संजय ने साल आखिरी बार 2012 में दो हिट बॉलीवुड फिल्में दी थीं.

संजय दत्त के माथे से हटेगा फ्लॉप का टैग!

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्में 'अग्नीपथ' और 'सन ऑफ सरदार' संजय दत्त की आखिरी दो हिट फिल्में हैं. उसके बाद की उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. ऐसे में एक्टर 'फ्लॉप' का धब्बा लगने लगा. लेकिन अब 'धुरंधर' का क्रेज और बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती कलेक्शन इस ओर इशारा कर रहा है कि संजय दत्त के खाते में एक हिट फिल्म आने वाली है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म अब तक 13.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

13 सालों में संजय दत्त की फ्लॉप फिल्में

बागी 4 द भूतनी शमशेरा के.जी.एफ – चैप्टर 2 तुलसीदास जूनियर पानीपत प्रस्थानम साहब बीवी और गैंगस्टर 3 भूमि उंगली जंजीर पुलीसगिरी हम हैं राही कार के जिला गाजियाबाद

हिट होने के लिए 'धुरंधर' को करना होगा इतना कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' एक गैंगस्टर-ड्रामा है. फिल्म में सारा अर्जुन लीड एक्ट्रेस के किरदार में दिखाई दी हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 280 करोड़ रुपए है. ऐसे में 'धुरंधर' को हिट कहलाने के लिए 560 करोड़ का कलेक्शन करना होगा.