गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: संजय दत्त ने पत्नी को भीड़ से बचाया, फिर मांग में भरा सिंदूर, दिल जीत लेगा ये वायरल वीडियो

Video: संजय दत्त ने पत्नी को भीड़ से बचाया, फिर मांग में भरा सिंदूर, दिल जीत लेगा ये वायरल वीडियो

लालबागचा राजा के दरबार में मंगलवार को बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त अपनी वाइफ मान्यता के साथ पहुंचे थे. इस दौरान की एक वीडियो सामने आई है. इसमें संजू बाबा ने कुछ ऐसा किया है कि हर कोई तारीफ कर रहा है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त मंगलवार को लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे थे. इस दौरान उनकी वाइफ मान्यता भी उनके साथ नजर आईं. अब दोनों का एक वीडियो सामने आया है, संजू बाबा ने कुछ ऐसा किया है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, संजय दत्त मांथा टेकर बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं. इसके बाद उन्होंने अपने मांथे पर टीका लगाया. फिर उन्होंने अपनी पत्नी मान्यता की मांग के सिंदूर भरा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'घिनौना और शर्मनाक...' जमुई में नाबालिग लड़की के साथ मॉरल पुलिसिंग पर भड़कीं आयशा खान
'घिनौना और शर्मनाक...' जमुई में नाबालिग लड़की के साथ मॉरल पुलिसिंग पर भड़कीं आयशा खान
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर अकेले राज करेगी श्रद्धा कपूर की 'ईठा', इन 3 बड़ी फिल्मों से टला महाक्लैश
बॉक्स ऑफिस पर अकेले राज करेगी 'ईठा', इन 3 बड़ी फिल्मों से टला महाक्लैश
बॉलीवुड
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' और 'वाइब' ने कितना किया कलेक्शन
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'निगेटिव कैसे माना जा सकता है?' कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भड़कीं परिणीति चोपड़ा
'निगेटिव कैसे माना जा सकता है?' कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भड़कीं परिणीति चोपड़ा
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read More
Published at : 23 Sep 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'घिनौना और शर्मनाक...' जमुई में नाबालिग लड़की के साथ मॉरल पुलिसिंग पर भड़कीं आयशा खान
'घिनौना और शर्मनाक...' जमुई में नाबालिग लड़की के साथ मॉरल पुलिसिंग पर भड़कीं आयशा खान
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर अकेले राज करेगी श्रद्धा कपूर की 'ईठा', इन 3 बड़ी फिल्मों से टला महाक्लैश
बॉक्स ऑफिस पर अकेले राज करेगी 'ईठा', इन 3 बड़ी फिल्मों से टला महाक्लैश
बॉलीवुड
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' और 'वाइब' ने कितना किया कलेक्शन
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'निगेटिव कैसे माना जा सकता है?' कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भड़कीं परिणीति चोपड़ा
'निगेटिव कैसे माना जा सकता है?' कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भड़कीं परिणीति चोपड़ा
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
UP चुनाव: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget