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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘संगीत’ के 34 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने माधुरी संग ताजा कीं सुनहरी यादें

‘संगीत’ के 34 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने माधुरी संग ताजा कीं सुनहरी यादें

1992 की फिल्म ‘संगीत’ के 34 साल पूरे होने पर जैकी श्रॉफ ने माधुरी संग फिल्म की सुनहरी यादें शेयर कीं. फिल्म में माधुरी के डबल रोल, लोकप्रिय संगीत और यादगार पलों से जुड़ी खास बातें भी सामने आईं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 18 Sep 2026 08:19 PM (IST)
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माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की फिल्म 'संगीत' की रिलीज को 34 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने माधुरी के साथ पुरानी यादें शेयर की है. फिल्म में दोनों सितारे लीड रोल में थे और उनकी केमिस्ट्री के साथ ही जोड़ी भी सिनेमाघरों में खूब जमी थी. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कुछ कहा...

जैकी श्रॉफ ने शेयर की पुरानी यादें

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अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म 'संगीत' के स्टिल्स का एक मोंटाज शेयर किया, जिसमें माधुरी दीक्षित, नीतीश भारद्वाज, सतीश शाह, अरुणा ईरानी और परीक्षित साहनी भी हैं. मोंटाज में के. विश्वनाथ डायरेक्टेड फिल्म के कई यादगार पल हैं, जिसमें जैकी की सेथुराम के रूप में और माधुरी दीक्षित की डबल रोल वाली तस्वीरें शामिल हैं.

‘संगीत’ के 34 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने माधुरी संग ताजा कीं सुनहरी यादें

जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित की मुख्य भूमिका वाली 1992 की फिल्म संगीत का निर्देशन कसीनथुनी विश्वनाथ ने किया था. इसमें माधुरी दीक्षित ने फिल्म में मां और बेटी दोनों की दोहरी भूमिका (डबल रोल) निभाई थी. फिल्म में नितीश भारद्वाज, परीक्षित साहनी, शफी इनामदार, अरुणा ईरानी और सतीश शाह भी नजर आए थे.

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माधुरी के डबल रोल की हुई तारीफ

हालांकि, फिल्म दर्शकों के दिलो में खास पहचान न बना सकी थी, लेकिन अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को डबल रोल के लिए काफी प्रशंसा मिली थी. यह फिल्म संगीत और कला के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में माधुरी दीक्षित ने एक संवेदनशील भूमिका निभाई थी, जिसकी काफी सराहना की गई थी. फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ था और इसके गाने टी-सीरीज द्वारा जारी किए गए थे.

ऐसी थी ‘संगीत’ की कहानी

कहानी की शुरुआत निर्मला से होती है, जो कला, संगीत और नृत्य से प्रेम करती है. शादी से पहले उसका जुड़ाव उपेन्द्र जोशी (नितीश भारद्वाज) से था. समय के साथ उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम संगीता है.

जैकी श्रॉफ फिल्म में सेतुराम नाम के एक घूमंतू राजस्थानी लोक गायक की भूमिका में हैं, जो अपनी आजीविका के लिए शहर आता है. उसकी मुलाकात निर्मला और उसकी अंधी बेटी संगीता से होती है.

सेतुराम और संगीता के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक-दूसरे की कला का सम्मान करते हुए करीब आते हैं. संगीता एक सफल गायिका बनना चाहती है और सेतुराम इस सफर में उसका साथ देता है. इसी दौरान कहानी में परिवार और उसके छिपे हुए रिश्तों के कई राज सामने आते हैं.

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Published at : 18 Sep 2026 08:19 PM (IST)
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