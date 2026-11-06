Want to experience the MAGNITUDE of RAM & RAAVANA ? PLEASE go watch R A M A Y A N A. RANBIR & YASH — both nailed it bone-deep. 👌 Made their presence absolutely commanding 👏 I LOVED IT. ❤️ I have never known a producer to be this committed 🙏 @malhotra_namit — Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) November 5, 2026

बता दें, फिल्म 'रामायण' को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया और नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं, यश फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं.

'रामायण' पार्ट 1 का कलेक्शन

'रामायण' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 25,200 शोज के जरिए 64.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. इसका ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये रहा.

वहीं, विदेशों में भी फिल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा है. 'रामायण' ने ओवरसीज मार्केट में 50 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 127.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'रामायण' दो पार्ट में बनाई गई है. इसका दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा.