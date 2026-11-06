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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के मुरीद हुए एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, बोले- रणबीर और यश ने कमाल कर दिया

'रामायण' के मुरीद हुए एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, बोले- रणबीर और यश ने कमाल कर दिया

फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म 'रामायण' की जमकर तारीफ की है. उन्होंने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रणबीर कपूर और यश की परफॉर्मेंस को सराहा है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 01:52 PM (IST)
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एक्टर रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गया है. इसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रश्मिका मंदाना, करण जौहर, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा और एटली जैसे सितारों ने फिल्म की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए हैं. 

अब एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी फिल्म की सराहना की है. उन्होंने दोनों की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को दमदार बताया.

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'रामायण' देख संदीप रेड्डी वांगा हुए इम्प्रेस
फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए 'रामायण' की तारीफ की और लिखा, 'अगर आप राम और रावण की भव्यता को महसूस करना चाहते हैं, तो प्लीज 'रामायण' जरूर देखें. रणबीर कपूर और यश ने अपने किरदारों को शानदार तरीके से निभाया है. दोनों की स्क्रीन पर मौजूदगी बेहद दमदार है. मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई. मैंने आज तक किसी प्रोड्यूसर को किसी फिल्म के लिए इतना समर्पित नहीं देखा.'

उन्होंने इस पोस्ट में फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा को भी टैग किया.

बता दें, फिल्म 'रामायण' को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया और नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं, यश फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं.

रामायण' के मुरीद हुए एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, बोले- रणबीर और यश ने कमाल कर दिया

'रामायण' पार्ट 1 का कलेक्शन
'रामायण' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 25,200 शोज के जरिए  64.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. इसका ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये रहा.

वहीं, विदेशों में भी फिल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा है. 'रामायण' ने ओवरसीज मार्केट में 50 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 127.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'रामायण' दो पार्ट में बनाई गई है. इसका दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
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