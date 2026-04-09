हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पता नहीं कब से सच को प्रोपेगेंडा का लेबल दिया जाने लगा', 'धुरंधर 2' देखने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने किया रिएक्ट

'पता नहीं कब से सच को प्रोपेगेंडा का लेबल दिया जाने लगा', 'धुरंधर 2' देखने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने किया रिएक्ट

संदीप रेड्डी वांगा ने 'धुरंधर 2' देखी. उन्होंने फिल्म को शानदार बताया. साथ ही प्रोपेगेंडा के दावों को गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने रणवीर-आदित्य को काली नजर से बचने के लिए भी कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Apr 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा और एक्टर प्रभास ने बुधवार को आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' देखी. अब संदीप रेड्डी ने फिल्म को लेकर बात की है. साथ ही उन्होंने फिल्म को प्रोपेगेंडा कहे जाने पर भी रिएक्ट किया है. उन्होंने रणवीर और आदित्य को काली नजर से बचने के लिए भी कहा.

संदीप रेड्डी वांगा ने किया ये पोस्ट

संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'राइटर्स और एक्टर्स ने अपना करियर प्रोपेगेंडा के जरिए बनाया और इंडस्ट्री बिल्लियों की तरह चुप रही. अब वो ही लोग धुरंधर का मजाक उड़ा रहे हैं. अगर आपका पहला रिएक्शन ही मजाक उड़ाना हो, तो आप खुद को 'लिबरल' नहीं कह सकते. पता नहीं कब से सच को प्रोपेगेंडा का लेबल दिया जाने लगा है. अजीब समय आ गया है. अब प्वॉइंट पर आता हूं. मैं आदित्य धर और रणवीर सिंह से कहना चाहता हूं कि ये काली नजर ऐसे नहीं जाएगी. मुट्ठीभर लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा. पूरा खत जलाना पड़ेगा. मैंने पिछली रात धुरंधर 2 देखी और ये शानदार फिल्म है.'

इस पर आदित्य धर ने रिप्लाई भी किया. उन्होंने कहा, 'मेरे प्यारे संदीप. आप जिस तरह से अपनी बात पर डटे रहते हैं और जरुरत पड़ने पर जवाब भी देते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है. इसमें सच में ईमानदारी और विश्वास है. साथ ही ये कुछ ऐसा है जिसका मैं सच में सम्मान करता हूं. मैंने हमेशा देखा है कि आप बिना किसी शक या आवाज के अपने सिनेमा का सपोर्ट करते हैं. इस तरह का कंविक्शन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी आवाज पर विश्वास करें और उसके साथ आगे बढ़ें. लेजेंड प्रभास सर को प्यार देना. बहुत सारा प्यार और स्पिरिट के लिए ऑल द बेस्ट. फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. और अगर आगे मैं कभी भी आपके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे अपने भाई की मदद करने में खुशी होगी. थैंक्स अगेन.'

और पढ़ें
Published at : 09 Apr 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Sandeep Reddy Vanga Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'पता नहीं कब से सच को प्रोपेगेंडा का लेबल दिया जाने लगा', 'धुरंधर 2' देखने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने किया रिएक्ट
'पता नहीं कब से सच को प्रोपेगेंडा का लेबल दिया जाने लगा', 'धुरंधर 2' देखने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 22 Live: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन रात 8 बजे तक कमा डाले 5 करोड़
'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन रात 8 बजे तक कमा डाले 5 करोड़
बॉलीवुड
'भूत बंगला' की शूटिंग में स्टंट करते हुए अक्षय कुमार को लगी थी चोट, सामने आया बिहाइंड द सीन वीडियो
'भूत बंगला' की शूटिंग में स्टंट करते हुए अक्षय कुमार को लगी थी चोट, सामने आया बिहाइंड द सीन वीडियो
बॉलीवुड
'अंत को स्वीकार करो', अर्जुन कपूर का क्रिप्टिक पोस्ट, फैंस बोले- अब तो एक्टर को ट्रोल करना बंद करो
'अंत को स्वीकार करो', अर्जुन कपूर का क्रिप्टिक पोस्ट, फैंस बोले- अब तो एक्टर को ट्रोल करना बंद करो
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Ceasefire : सीजफायर का उल्लंघन...फिर बरसेंगी मिसाइलें! | Israel | Donald Trump | Breaking
Anant Ambani: गौ सेवा और बच्चों का प्यार! कुछ इस तरह दिल्ली में मनाया गया अनंत अंबानी का जन्मदिन
Chitra Tripathi : Pakistan का ‘डबल गेम’? शांति के नाम पर साजिश! | US Iran Ceasefire
Breaking News: Bihar में CM पद पर सस्पेंस, क्या Nitish Kumar देंगे इस्तीफा? | ABP news
Saas Bahu Aur Saazish: Bhanu की जिद पड़ी भारी, Vidya के बाद अब बेटी Rajji ने भी तोड़ा रिश्ता! | Mahadev & Sons
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चेतावनी: अभी LPG न सस्ती होगी, न किल्लत होगी खत्म! जानिए- होर्मुज खुलने से कब मिलेगी राहत?
चेतावनी: अभी LPG न सस्ती होगी, न किल्लत होगी खत्म! जानिए- होर्मुज खुलने से कब मिलेगी राहत?
बिहार
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
आईपीएल 2026
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
बॉलीवुड
'अंत को स्वीकार करो', अर्जुन कपूर का क्रिप्टिक पोस्ट, फैंस बोले- अब तो एक्टर को ट्रोल करना बंद करो
'अंत को स्वीकार करो', अर्जुन कपूर का क्रिप्टिक पोस्ट, फैंस बोले- अब तो एक्टर को ट्रोल करना बंद करो
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
टेक्नोलॉजी
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
हेल्थ
Children Deaths Due To Measles: इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget