'मौत के बाद सब याद करते हैं...' संचिता के सुसाइड पर आया एक्टर शीजान खान का रिएक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मौत के बाद सब याद करते हैं...' संचिता उगाले के सुसाइड पर आया एक्टर शीजान खान का रिएक्शन, देखें Video

'मौत के बाद सब याद करते हैं...' संचिता उगाले के सुसाइड पर आया एक्टर शीजान खान का रिएक्शन, देखें Video

Sheezan Khan Video: संचिता उगाले सुसाइड केस के बाद एक्टर शीजान खान ने एक खास वीडियो शेयर किया है. इसमें वो लोगों से अपील करते हुए बेहद जरूरी बाते कहते हुए नजर आए.

Reported By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Jun 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

Sheezan Khan Video: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगाले की मौत से हर कोई सदमे में हैं. रविवार शाम को एक्ट्रेस ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी. एक्ट्रेस की उम्र सिर्फ 30 साल थी और कम उम्र में इतना बड़ा कदम उठाने के चलते कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. उनकी मौत पर कई सेलेब्स ने रिएक्ट किया है, वहीं टीवी एक्टर शीजान खान ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए लोगों से खास अपील की है.

शीजान खान ने पूछा लोगों से ये सवाल

अभिनेता शीजान खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, इसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोगों को उस वक्त याद करो, उन्हें कॉल मैसेज करो जब वो जीवित हो बाद में पछतावे और अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता. उन्होंने कहा, 'मेरा सभी से एक बहुत सीधा-सा सवाल है. जब भी किसी की मौत होती है, खासकर अगर कोई युवा हो, तो मैं सोशल मीडिया पर एक ही तरह की पोस्ट देखता हूं, 'काश मैंने कॉल किया होता', 'काश मैं वहां होता', 'हमें मिलना था', 'यह कैसे हो गया?' और हर बार मैं सोचता हूं कि जब वह व्यक्ति जिंदा था, तब आप में से कितनों ने सच में कोशिश की थी? खबर आने से पहले नहीं, 'RIP' वाली पोस्ट से पहले नहीं, बल्कि उससे पहले.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sheizaan Khan (@sheezan9)

ये भी पढ़ें: 'उसे टॉर्चर किया जा रहा था', संचिता उगाले की मौत से टूटे पिता, बोले- वो डिप्रेशन में चली जाती थी

बाद में स्टोरी पोस्ट करने के अलावा कुछ नहीं बचता

शीजान ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'जब लोग चले जाते हैं, तो हर कोई उन्हें याद करता है. मुश्किल सवाल यह है कि जब वे अभी आपके आस-पास हैं, तब आप किसे नजरअंदाज कर रहे हैं?'

वहीं उन्होंने आगे कहा, 'आखिरी बार आपने उस दोस्त से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कब की थी जो कुछ महीनों से थोड़ा दूर हो रहा था? या आखिरी बार आपने किसी का हाल-चाल जानने के लिए कब कॉल किया था? क्योंकि बाद में शोक मनाना या पछतावा करना बहुत आसान है, लेकिन जब वे जिंदा हों, तब असल में कोशिश करना मुश्किल काम है. इसलिए अगली बार 'काश मैंने बात की होती' वाली स्टोरी पोस्ट करने से पहले, खुद से एक बार जरूर पूछें, 'क्या मैंने सच में कोशिश की थी जब मेरे पास मौका था? तो अगर अभी आपके मन में कोई है, तो इंतज़ार न करें, उन्हें कॉल करें, उन्हें मैसेज करें. बाद में स्टोरी पोस्ट करने के अलावा कुछ नहीं बचता.'

ये भी पढ़ें: 'किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट', संचिता उगले के निधन पर छलका दर्द, एक्ट्रेस ने खोली इंडस्ट्री की पोल

संचिता के पिता ने दिया चौंकाने वाला बयान

कुमकुम भाग्य सीरियल और छावा फिल्म में काम कर चुकी संचिता ने 22 साल की उम्र में नालासोपारा ईस्ट में अपने घर पर सुसाइड कर लिया था. उनके पिता ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बेटे डिप्रेशन में रहती थी. अच्छा मूड होने पर भी वो अचनाक डिप्रेशन में चली जाती थी. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Sanchita Ugale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मौत के बाद सब याद करते हैं...' संचिता उगाले के सुसाइड पर आया एक्टर शीजान खान का रिएक्शन, देखें Video
'मौत के बाद सब याद करते हैं...' संचिता के सुसाइड पर आया एक्टर शीजान खान का रिएक्शन
बॉलीवुड
29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान
29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
Govinda Son Yashvardhan: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- अमिताभ बच्चन जैसी है पर्सनैलिटी, लुक धर्मेंद्र जैसा
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- अमिताभ बच्चन जैसी है पर्सनैलिटी, लुक धर्मेंद्र जैसा
बॉलीवुड
Sanchita Ugale Suicide: संचिता उगाले का हुआ पोस्टमार्टम, घर पहुंचा शव, परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल
संचिता उगाले का हुआ पोस्टमार्टम, घर पहुंचा शव, परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
बिहार
Khan Sir News: खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
क्रिकेट
Fastest Ball in Cricket By Indian: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
ट्रेंडिंग
Pickpocket Viral Video: ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget