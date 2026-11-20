बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी पिछली बार संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' में नजर आई थीं. भले ही वो अब फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. समीरा ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है. इन फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

समीरा पिछले कुछ सालों से गोवा में अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिता रही थीं. अब एक्ट्रेस ने फिल्मों में वापसी, मां बनने के बाद काम करने की चुनौतियों और बॉलीवुड के मुकाबले साउथ सिनेमा में अपने अनुभव को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उन्हें साउथ की फिल्मों में हिंदी सिनेमा से कहीं ज्यादा सम्मान, पैसा और स्टारडम मिला.

संजय दत्त के साथ दोबारा काम करके खुश हैं समीरा रेड्डी

'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में समीरा ने संजय दत्त के साथ दोबारा काम करने का अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वो संजय के साथ दो-तीन फिल्मों में काम कर चुकी हैं. ऐसे में उनके साथ फिर से काम करना उनके लिए काफी अच्छा अनुभव रहा.

समीरा ने कहा, 'ये बहुत अच्छा अनुभव था. संजय के साथ पहले भी दो-तीन फिल्मों में काम कर चुकी हूं, इसलिए उनके साथ दोबारा काम करना काफी आसान और अच्छा रहा. संजय इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया.'

एक्ट्रेस ने बताया कि पिछले कुछ सालों से वो फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स से दूर थीं, क्योंकि वो अपने बच्चों की परवरिश पर पूरा ध्यान देना चाहती थीं. गोवा में रहने की वजह से कई हफ्तों तक शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर रहना उनके लिए मुश्किल था. ऐसे में संजय दत्त ने उनकी परेशानी समझी और उन्हें वीकेंड पर शूटिंग करने का विकल्प दिया.

उन्होंने बताया, 'संजय ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ वीकेंड पर आकर शूटिंग कर लो. इस वजह से मैंने दो-तीन महीने तक हर वीकेंड शूटिंग की और मुझे यह बहुत अच्छा लगा.'

नई मांओं के काम के घंटों पर क्या बोलीं समीरा?

इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नई मां बनी एक्ट्रेसेस के काम के घंटों को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है. इसकी शुरुआत दीपिका पादुकोण के काम के समय को लेकर सामने आई खबरों के बाद हुई. इस मुद्दे पर समीरा ने कहा कि एक्ट्रेस के साथ-साथ प्रोड्यूसर की स्थिति को समझना भी जरूरी है.

उन्होंने बताया कि संजय दत्त की फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने लंबे समय तक काम किया और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा शिफ्ट भी की. वो चाहती थीं कि प्रोड्यूसर का काम समय पर पूरा हो, क्योंकि वो मुंबई में नहीं रहती हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि नई मां के लिए बच्चों की देखभाल के साथ काम करना आसान नहीं होता.

समीरा ने कहा, 'नई मां बनने के बाद काफी दबाव होता है. बच्चे को दूध पिलाना, शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव और साथ में काम संभालना आसान नहीं है. अगर कोई प्रोड्यूसर एक्ट्रेस की जरूरत के हिसाब से समय में बदलाव कर सकता है, तो ये दोनों तरफ से समझदारी दिखाने वाली बात है. लेकिन अगर प्रोड्यूसर के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तो सभी को उसकी बात भी समझनी चाहिए. फिल्म के सेट पर हर दिन बहुत पैसा खर्च होता है और शूटिंग में देरी होने से प्रोड्यूसर को काफी नुकसान हो सकता है.'

बॉलीवुड से ज्यादा साउथ सिनेमा में मिला सम्मान और स्टारडम

समीरा रेड्डी ने साउथ सिनेमा और बॉलीवुड में काम करने के अपने अनुभव की तुलना भी की. एक्ट्रेस ने कहा, 'साउथ में मुझे जो सम्मान, कला के लिहाज से पहचान, पैसा और स्टारडम मिला, वो हिंदी सिनेमा में मिले अनुभव से कहीं ज्यादा था. आज भी 18 साल बाद साउथ सिनेमा के दर्शकों से मिलने वाला प्यार और सम्मान बेमिसाल है.'

उन्होंने आगे बताया कि बॉलीवुड के दर्शक शायद उन्हें देखकर कहें कि हां, समीरा रेड्डी नाम की एक एक्ट्रेस थीं, लेकिन साउथ के फैंस आज भी उन्हें फिल्म 'वाराणम आयिरम' की मेघना के रूप में याद करते हैं. फैंस आज भी उनसे कहते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि साउथ सिनेमा के लिए उनके दिल में हमेशा खास जगह रहेगी और वो खुद को सबसे पहले साउथ की एक्ट्रेस मानती हैं.