भूपेन हजारिका के भाई और गायक समर हजारिका का निधन, असम के CM हिमंत विश्व शर्मा ने जताया शोक

दिग्गज गायक भूपेन हजारिका के सबसे छोटे भाई और जाने-माने असमिया संगीतकार समर हजारिका का मंगलवार को निधन हो गया. वो कुछ समय से बीमार थे. ये जानकारी उनके परिवार के सूत्रों ने दी है.

बीमारी और अस्पताल से छुट्टी

समर हजारिका कुछ समय से बीमार थे और हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी. वो 75 वर्ष के थे. उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं. समर हजारिका अपने परिवार के 10 भाई-बहनों में सबसे छोटे थे.





संगीत और योगदान

उन्होंने रेडियो, एल्बम और फिल्मों के लिए गीत गाए और कई संगीत भी दिए. उन्होंने अपने परिवार की समृद्ध संगीत विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विशेष रूप से उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित अपने बड़े भाई की विरासत को मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे के गीतों के माध्यम से आगे बढ़ाने में योगदान दिया है.

मुख्यमंत्री का शोक संदेश

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने समर हजारिका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'उनकी भावपूर्ण आवाज हर अवसर को रोशन कर देती थी और उन्होंने असम के सांस्कृतिक परिदृश्य में अमिट योगदान दिया. उन्होंने सुधाकांत डॉ. भूपेन हजारिका की समृद्ध विरासत को भी आगे बढ़ाया और उनकी जन्म शताब्दी मनाने के हमारे प्रयासों में व्यापक योगदान दिया.'

Anguished by the passing away of veteran singer Shri Samar Hazarika.



His soulful voice lighted up every occasion and he made indelible contributions to Assam's cultural scenario.



He also carried forward the rich legacy of Sudhakantha Dr. Bhupen Hazarika and extensively… pic.twitter.com/GlMbogWgNr — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 13, 2026

मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त कीं

मुख्यमंत्री ने कहा, 'उनके निधन से असम ने एक और स्वर्णिम आवाज खो दी है. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं.'

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का शोक संदेश

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, 'उरुका (माघ बिहू पर्व का दिन) के दिन प्रख्यात गायक के निधन की खबर बेहद दुखद है. उन्होंने अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों और आत्माओं को मोह लिया था. मंत्री ने कहा कि असमिया संगीत में उनका योगदान अमर रहेगा और हमेशा याद रखा जाएगा.'