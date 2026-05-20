हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपैप्स पर भड़कने के बाद सलमान खान ने बॉडीगार्ड शेरा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर की Unseen फोटो

पैप्स पर भड़कने के बाद सलमान खान ने बॉडीगार्ड शेरा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर की Unseen फोटो

Salman Khan: सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा को बर्थडे विश किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 May 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों खूब चर्चा में हैं. वो पिछले कुछ दिनों से लगातार इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कई सेल्फी पोस्ट कीं. भाईजान ने उन पैपराज़ी पर गुस्से भरे मैसेज लिखे, जो अस्पताल तक उनका पीछा करते रहे. जब वो अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तो वे लगातार शोर मचाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे. अब इस बीच सलमान ने अपने बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा को बर्थडे विश किया है.

सलमान खान ने शेयर की अनदेखी तस्वीर
शेरा ने 19 मई, 2026 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर सलमान ने उन्हें बर्थडे विश किया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है, जिसमें सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में शेरा को सलमान के कंधे पर हाथ रखते हुए देखा जा सकता है और दोनों कैमरे के सामने पोज देते दिख रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे शेरा…'. साथ ही उन्होंने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी टैग किया. 

पैप्स पर भड़कने के बाद सलमान खान ने बॉडीगार्ड शेरा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर की Unseen फोटो

ये भी पढ़ें:- 'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात

बेहद गहरा है सलमान खान और शेरा का रिश्ता
बता दें कि सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड शेरा का रिश्ता काफी गहरा है. शेरा करीब तीन दशकों से सलमान खान के साथ साए की तरह जुड़े हुए हैं. शेरा कई बार कह चुके हैं कि जब तक वो जिंदा हैं, वो सलमान के साथ ही काम करते रहेंगे और किसी को भी उनकी तरफ उंगली उठाने नहीं देंगे. दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक स्टार और उनके बॉडीगार्ड का नहीं, बल्कि भरोसे, वफादारी और परिवार जैसा मजबूत संबंध है.

सलमान खान की अपकमिंग मूवीज
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही अपूर्व लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. इसके अलावा वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग के व्यस्त है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली हैं. दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी

और पढ़ें
Published at : 20 May 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Bodyguard Shera SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मथुरा में 'कृष्णावतरम् पार्ट 1: द हार्ट' की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, फिल्म की भव्यता ने हेमा मालिनी का जीता दिल
मथुरा में 'कृष्णावतरम् पार्ट 1: द हार्ट' की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, फिल्म की भव्यता ने हेमा मालिनी का जीता दिल
बॉलीवुड
पैप्स पर भड़कने के बाद सलमान खान ने बॉडीगार्ड शेरा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर की Unseen फोटो
सलमान खान ने बॉडीगार्ड शेरा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर की Unseen फोटो
बॉलीवुड
रजनीश दुग्गल का नया माइक्रो-ड्रामा 'भुला दिया तुझे' जल्द होगा रिलीज, बोले- 'यह कहानी भावनाओं की गहराई को दिखाती है'
रजनीश दुग्गल का नया माइक्रो-ड्रामा 'भुला दिया तुझे' जल्द होगा रिलीज, शो को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19 Worldwide: 'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19 Worldwide: 'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
विश्व
PM Modi Trump Meeting: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget