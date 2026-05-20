सलमान खान ने बॉडीगार्ड शेरा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर की Unseen फोटो

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों खूब चर्चा में हैं. वो पिछले कुछ दिनों से लगातार इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कई सेल्फी पोस्ट कीं. भाईजान ने उन पैपराज़ी पर गुस्से भरे मैसेज लिखे, जो अस्पताल तक उनका पीछा करते रहे. जब वो अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तो वे लगातार शोर मचाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे. अब इस बीच सलमान ने अपने बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा को बर्थडे विश किया है.

सलमान खान ने शेयर की अनदेखी तस्वीर

शेरा ने 19 मई, 2026 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर सलमान ने उन्हें बर्थडे विश किया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है, जिसमें सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में शेरा को सलमान के कंधे पर हाथ रखते हुए देखा जा सकता है और दोनों कैमरे के सामने पोज देते दिख रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे शेरा…'. साथ ही उन्होंने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी टैग किया.

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बेहद गहरा है सलमान खान और शेरा का रिश्ता

बता दें कि सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड शेरा का रिश्ता काफी गहरा है. शेरा करीब तीन दशकों से सलमान खान के साथ साए की तरह जुड़े हुए हैं. शेरा कई बार कह चुके हैं कि जब तक वो जिंदा हैं, वो सलमान के साथ ही काम करते रहेंगे और किसी को भी उनकी तरफ उंगली उठाने नहीं देंगे. दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक स्टार और उनके बॉडीगार्ड का नहीं, बल्कि भरोसे, वफादारी और परिवार जैसा मजबूत संबंध है.

सलमान खान की अपकमिंग मूवीज

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही अपूर्व लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. इसके अलावा वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग के व्यस्त है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली हैं. दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.

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