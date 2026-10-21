बीते संडे को टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को पकड़ा है. जिनसे पूछताछ में कई चौंकानेवाले खुलासे हुए हैं. वहीं अब बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ नहीं बल्कि सलमान खान शूटर्स के असल टारगेट थे.

सलमान खान थे शूटर्स के असल टारगेट

दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रविवार को जुहू में हुई गोलीबारी की घटना में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का असली निशाना बॉलीवुड स्टार सलमान खान थे. अभिनेता टाइगर श्रॉफ उनके दूसरे ऑप्शन थे, जो उनके लिए एक "ईजी टारगेट" थे.

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रविवार शाम को टाइगर श्रॉफ की कार पर गोली चलाने वाले दोनों शूटरों ने असल में बांद्रा (वेस्ट) के बैंडस्टैंड इलाके में सलमान खान के घर की रेकी की थी, लेकिन वहां मौजूद कड़ी सुरक्षा के कारण वे अपना हमला अंजाम नहीं दे सके. गिरोह ने तुरंत अपनी योजना बदली और किसी “आसान टारगेट” की तलाश शुरू कर दी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने टाइगर श्रॉफ को अपना निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं मिली हुई है.

सोशल मीडिया से टाइगर के बारे में मिली थी जानकारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गैंग को अभिनेता के फैन्स की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को फुटबॉल खेलते हैं और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के, वे एक आसान निशाना बन सकते हैं. जब शूटर्स ने बिश्नोई के करीबी सहयोगी अमित पंडित, जिसने इस हमले का आदेश दिया था को बताया कि खान को निशाना बनाना मुमकिन नहीं है, तो गैंग को सोशल मीडिया से पता चला कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को जुहू के पुष्पा नरसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिस्तौल से लैस शूटर्स ने कुछ समय तक टाइगर श्रॉफ पर नजर रखी और जैसे ही अभिनेता की कार गेट से बाहर निकली, उन्होंने उन पर गोलियां चला दीं.

आरोपियों का मकसद अभी क्लियर नहीं है

पुलिस ने बताया कि टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए. ऐसा लगता है कि इन लोगों दो शूटर और एक साथी जो भागने के लिए बाइक लेकर इंतज़ार कर रहा था का इरादा अभिनेता पर गोली चलाने का था. रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें पता चला है कि आरोपियों ने सलमान खान के घर की रेकी (निगरानी) की थी, लेकिन इसका मकसद अभी साफ नहीं है. हम उनके फोन की जांच करेंगे, क्योंकि वे अपने हैंडलर्स को भेजने के लिए तस्वीरें लेते थे. "

हमलावर कौन थे?

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में कोटा पुलिस (राजस्थान) ने तीन शूटरों को गिरफ्तार किया, जिनमें से दो हरियाणा के और एक बिहार का रहने वाला है. बाद में इन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया. मंगलवार देर रात इन्हें मुंबई लाया गया.

बिश्नोई गैंग का दावा और धमकियां

बिश्नोई गैंग का नाम तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई. यह पोस्ट कथित तौर पर अनिल पंडित की ओर से थी, जिसने बिश्नोई गैंग के एक अन्य सदस्य हरमन संधू के साथ मिलकर रविवार की घटना की जिम्मेदारी ली. पोस्ट में लिखा था, "आज टाइगर श्रॉफ के साथ जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी अनिल पंडित और हरमन संधू लेते हैं. हमने उन्हें फोन पर समझाया था, लेकिन वे नहीं समझे, इसलिए आज उन्हें सबक सिखा दिया गया. मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसी का होगा। इंतजार करें और देखें."

सलमान खान और बिश्नोई गैंग का पुराना विवाद

सलमान खान लंबे समय से बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। अभिनेता और बिश्नोई समुदाय के बीच विवाद की जड़ 1998 में जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान द्वारा कथित तौर पर एक काले हिरण (ब्लैकबक) का शिकार करना है. राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए यह घटना बेहद अपमानजनक और पवित्रता के खिलाफ थी, क्योंकि वे काले हिरण को बहुत पवित्र मानते हैं.