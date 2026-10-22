Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो...', सलमान खान ने पैपराजी को क्यों की दी चेतावनी?

'इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो...', सलमान खान ने पैपराजी को क्यों की दी चेतावनी?

Salman Khan Warns paparazzi: आईफा 2027 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान ने एक बार फिर से पैपराजी को चेतावनी दी. उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनका 'बिग बॉस 20' का वही अंदाज देखने के लिए मिला.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Oct 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

आईफा 2027 का प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार 22 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें सलमान से लेकर करीना कपूर, वरुण धवन, शाहिद कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे स्टार्स पहुंचे. इस दौरान सलमान का लुक काफी चर्चा में रहा. वो सूट-बूट में चश्मा लगाए डैशिंग अंदाज में पहुंचे. इसी बीच एक्टर पैपराजी को एक बार फिर से वॉर्न करते हुए दिखे.

आईफा 2027 की पीसी से सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आईफा 2027 के इवेंट में शिरकत करते हैं और पैपराजी को पोज देते नजर आते हैं. इसी दौरान उन्होंने एंट्री करते हुए पैप्स को चेतावनी भी दी. उनका वीडियो वायरल हो रहा है. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कहा.

पैपराजी से क्यों बोले सलमान- 'इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो' 

सलमान खान ने 'आईफा 2027' में एंट्री करते हुए पैपराजी को चेतावनी देते हुए कहा, 'और वो याद रख लेना दोस्तों, पीछे का याद रख लेना. इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो सब लोग.' इसके बाद सलमान वहां से चले जाते हैं. 

Image

यह भी पढ़ें: 'परफेक्ट पेयर...', करीना कपूर ने शाहिद कपूर को लगाया गले

दरअसल, मामला कुछ ऐसा है कि 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में एक्टर ने ट्रोल्स और पैपराजी के बैक से फोटो क्लिक करने के मुद्दे को उठाया था और जमकर लताड़ लगाई थी. साथ ही एक्ट्रेसेस को सलाह दी थी कि अगर कोई पीछे से ऐसे करे तो उसे तमाचा मार दें. ऐसे में अब इसी मुद्दे को एक बार फिर से सलमान खान ने आईफा 2027 के इवेंट में पैपराजी को याद दिलाया है और उन्हें बैक से फोटो क्लिक ना करने के लिए याद दिलाया है.

जीन्स और कोट में डैशिंग लगे सलमान खान

बहरहाल, अगर सलमान खान के आईफा 2027 के लुक के बारे में बात की जाए तो एक्टर को इस दौरान डैशिंग अंदाज में देखा गया. उन्होंने ब्लू कलर का कोट और इसके साथ ही डेनिम जीन्स-ब्लैक टी-शर्ट कैरी किया था. इवेंट में एक्टर का कमाल का लुक देखने के लिए मिल रहा था. उन्होंने ब्लैक कलर के चश्मे के साथ ही अपने लुक को कंप्लीट भी किया था. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था. इस इवेंट में सलमान अपने लुक से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए. 

Image

वहीं, अगर सलमान खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात करें तो एक्टर इन दिनों 'बिग बॉस 20' को होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा वो फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं, जिसका पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. इसे भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है. फिल्म की कहानी पहले गलवानी वैली में भारत-चीन झड़प पर आधारित थी लेकिन सरकार के निर्देशों पर इसमें बदलाव कर दिया गया है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह अहम रोल में होंगी. इसे अगले साल या फिर 2026 के आखिरी में रिलीज किया जा सकता है. इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
IIFA  SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Thursday Box office Collection: 'जेलर 2' हुई 334 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'- 'नई नवेली' का थर्सडे कलेक्शन
'जेलर 2' हुई 334 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'- 'नई नवेली' का थर्सडे कलेक्शन
बॉलीवुड
'परफेक्ट पेयर...', करीना कपूर ने शाहिद कपूर को लगाया गले, फैंस को आई 'आदित्य-गीत' की याद
'परफेक्ट पेयर...', करीना कपूर ने शाहिद कपूर को लगाया गले, फैंस को आई 'आदित्य-गीत' की याद
बॉलीवुड
'हम दिल दे चुके सनम' में ऐश्वर्या को छूने पर सलमान पर भड़के थे संजय लीला भंसाली, एक्ट्रेस का खुलासा
'हम दिल दे चुके सनम' में ऐश्वर्या को छूने पर सलमान पर भड़के थे संजय लीला भंसाली, एक्ट्रेस का खुलासा
बॉलीवुड
2027 में रिलीज होगी 'गबरू', दिखेगा सनी देओल का अनदेखा अवतार, प्रोड्यूसर ने किया कंफर्म
2027 में रिलीज होगी 'गबरू', दिखेगा सनी देओल का अनदेखा अवतार
Advertisement

वीडियोज

वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
कौन 'गद्दार'! जंग आर-पार !
'प्रदर्शनी' Vs 'प्रदर्शन' तस्वीर वाली जंग!
Bollywood News: रामायण इवेंट में रणबीर ने मांगी माफी, जानिए क्या थी उनकी गलती? (22.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अन्नामलाई का बड़ा बयान, कहा-'मुझे कोई राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ाए मैं...'
अन्नामलाई का बड़ा बयान, कहा-'मुझे कोई राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ाए मैं...'
बिहार
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
क्रिकेट
भारत के खिलाफ हार से निराश हैं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
भारत के खिलाफ हार से निराश हैं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
Thursday Box office Collection: 'जेलर 2' हुई 334 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'- 'नई नवेली' का थर्सडे कलेक्शन
'जेलर 2' हुई 334 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'- 'नई नवेली' का थर्सडे कलेक्शन
इंडिया
'कांग्रेस के मुश्किल समय में...' सोनिया गांधी की किताब को लेकर आनंद शर्मा का बयान
'कांग्रेस के मुश्किल समय में...' सोनिया गांधी की किताब को लेकर आनंद शर्मा का बयान
विश्व
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
शिक्षा
4 नवंबर को होने वाली बिहार STET परीक्षा टली, अब 21 नवंबर को होगा एग्जाम 
4 नवंबर को होने वाली बिहार STET परीक्षा टली, अब 21 नवंबर को होगा एग्जाम 
बॉलीवुड
'परफेक्ट पेयर...', करीना कपूर ने शाहिद कपूर को लगाया गले, फैंस को आई 'आदित्य-गीत' की याद
'परफेक्ट पेयर...', करीना कपूर ने शाहिद कपूर को लगाया गले, फैंस को आई 'आदित्य-गीत' की याद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget