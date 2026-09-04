'हाइजीन मेंटेन करना नहीं तो...', सलमान खान ने मुंबई कैफे को दी चेतावनी

महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे इन दिनों काफी चर्चा में हैं. विमल इलायची को लेकर टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान और अजय देवगन को नोटिस भेज जवाब भी मांगा था. इसी बीच अब सलमान खान ने उनके नाम पर मुंबई के एक कैफे को चेतावनी दी है, जो कि काफी मजाकिया है. एक्टर ने उन्हें वॉर्न करते हुए लिखा था कि हाइजीन मेंटेन कीजिए वरना उन्हें (तुकाराम मुंढे) को भेज दूंगा.

सलमान खान ने शेयर किया पोस्ट

दरअसल, FDA के एक्शन के बीच सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक कैफे की ऑनर का वीडियो शेयर किया है और इसी के साथ ही उन्हें टैग कर चेतावनी भी लिखी है. 'भाईजान' ने लिखा, 'सृष्टी मेरी कॉफी रिफिल कर दो प्लीज. प्राइज मत बढ़ाना. क्वालिटी मेंटेन करना. हाइजीन मेंटन करना नहीं तो मैं उन्हें भेज दूंगा और फिर मामला खत्म.'

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सलमान खान ने आगे कहा, 'और मैं एक दिन वहां आऊंगा, अपनी बींग ह्यूमन की टी-शर्ट और बींग ह्यूमन की जींस पहनकर. तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं कॉरपोरेट वुमन.' सलमान ने पोस्ट में अंत में लिखा, 'और ये जो वीडियो मैं बोल रही है ना ये मालिक है और ये ही बैटमैन है.'

क्यों चर्चा में हैं तुकाराम मुंढे?

बहरहाल, अगर तुकाराम मुंढे के बारे में बात की जाए कि वो क्यों चर्चा में हैं तो महाराष्ट्र में इन दिनों फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे से जुड़ा हुआ है. पिछले कुछ दिनों से खाने-पीने की दुकानों, रेस्टोरेंट्स और दूसरी फूड जगहों पर साफ-सफाई और क्वालिटी को लेकर उनकी ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में हैं.

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इतना ही नहीं, बीते दिनों ही FDA ने शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन पर कार्रवाई की गई थी. उनको विमल पान मसाला के विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया गया था, जिस पर टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन ने जवाब दिया था लेकिन शाहरुख खान ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी.

सलमान खान की वर्कफ्रंट

बहरहाल, अगर सलमान खान के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. बाद में इसका नाम बदल दिया गया था. फिल्म को अगस्त महीने में रिलीज किया जाना था लेकिन भारत-चीन के बीच सुधरते रिश्ते की वजह से फिल्म में काफी बदलाव करने पड़े हैं. इसकी वजह से फिल्म की अगली रिलीज डेट सामने नहीं आई है. इसमें सलमान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी लीड रोल में हैं.