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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की फिल्म में हुई राजपाल यादव की एंट्री, हैदराबाद में शूटिंग के सेट पर दिखे

सलमान खान की फिल्म में हुई राजपाल यादव की एंट्री, हैदराबाद में शूटिंग के सेट पर दिखे

Salman Khan Upcoming Film: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है. इस फिल्म को लेकर खबर सामने आई है कि इसमें राजपाल यादव की एंट्री हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 01:32 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की नई फिल्म की शूटिंग हाल ही में मुंबई में शुरू हो गई है. ताजा अपडेट के मुताबिक, दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं और फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. इस खबर के सामने आते ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्टाइटमेंट और बढ़ गया है.

सलमान खान की फिल्म में हुई राजपाल यादव की एंट्री
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बॉलीवुड हंगामी की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक्शन एंटरटेनर में राजपाल यादव को एक अहम किरदार के लिए कास्ट किया गया है. फिल्म में वो सलमान के राइट हैंड के रूप में नजर आएंगे और दोनों के बीच एक मजबूत बॉन्ड देखने को मिलेगा. ये किरदार कहानी के सबसे अहम हिस्सों में से एक बताया जा रहा है.

कहा जा रहा है कि सलमान खान को राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्हें इस रोल के लिए चुना गया. दोनों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म में खास रंग भर सकती है. वहीं, राजपाल यादव ने अपने हिस्से की शूटिंग भी शुरू कर दी है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये फिल्म साल 2027 में ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बता दें, सलमान खान और राजपाल यादव इससे पहले भी एक साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं. साल 2005 में आई फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' राजपाल का पंडित का रोल लोगों को खूब पसंद आया था. साथ ही पार्टनर फिल्म में भी राजपाल ने काम किया है. 

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राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे थें सलमान 
हाल ही में राजपाल यादव एक विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गए थे, जब एक अवॉर्ड शो के दौरान उन पर किए गए कमेंट ने बखेड़ा खड़ा कर दिया. इस मामले में सलमान खान ने खुलकर उनको सपोर्ट किया था और सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया.

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Published at : 29 Apr 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav SALMAN KHAN
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