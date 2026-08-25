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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान अपने बॉडी डबल के लिए बने मसीहा, हार्ट अटैक के बाद सर्जरी का पूरा खर्च उठाया

सलमान खान अपने बॉडी डबल के लिए बने मसीहा, हार्ट अटैक के बाद सर्जरी का पूरा खर्च उठाया

सुपरस्टार सलमान खान के बॉडी डबल परवेज काजी की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है. ये जानकारी मिलते ही सलमान खान ने परवेज की मदद की और उनके इलाज का पूरा ध्यान भी रखा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 10:35 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में अपने लंबे समय से बॉडी डबल रहे परवेज काजी की तबीयत बिगड़ने पर उनकी मदद की. परवेज की इसी महीने मामूली हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके बाद सलमान ने उनके इलाज और रिकवरी के दौरान जरूरी मेडिकल मदद और सपोर्ट का पूरा ध्यान रखा.

सलमान खान ने दी मदद
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 अगस्त को परवेज काजी की घर पर तबीयत बिगड़ गई थी. शुरुआती खबरों में दावा किया गया था कि उन्हें शूटिंग के सेट पर हार्ट अटैक आया, लेकिन उनके मैनेजर पीयूष ने साफ किया कि ऐसा नहीं हुआ था. तबीयत खराब महसूस होने के बाद परवेज डॉक्टर के पास गए, जहां कई टेस्ट किए गए. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टरों ने उनकी मामूली हार्ट सर्जरी की.

परवेज की तबीयत की जानकारी मिलते ही सलमान खान तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए और उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा. पीयूष के मुताबिक, सलमान हर वक्त उनके साथ खड़े रहे और परवेज के इलाज से जुड़ी हर चीज का खुद ध्यान रखा. उन्होंने कहा, 'सलमान सर परवेज सर को छोटे भाई की तरह मानते हैं और उन्होंने तुरंत मदद की.'

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अब परवेज काजी की हालत बेहतर है और वो रिकवर कर रहे हैं. परवेज काजी की तबीयत बिगड़ने से सलमान खान की अपकमिंग पैन-इंडिया एक्शन फिल्म की शूटिंग को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी. फिल्म में नयनतारा भी नजर आएंगी और इसे कथित तौर पर 'मॉन्स्टर' कहा जा रहा है.

जल्द सेट पर लौटेंगे परवेज
परवेज की बिगड़ती तबियत के बाद ऐसी खबरें आईं कि सलमान को फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस खुद करने पड़ सकते हैं. हालांकि, अब परवेज की हालत बेहतर है और कुछ दिन आराम करने के बाद उनके दोबारा सेट पर लौटने की उम्मीद है. उनकी वापसी को देखते हुए टीम ने स्टंट शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं.

सलमान खान की इस अपकमिंग फिल्म को वामशी पैदिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये सलमान और दिल राजू की पहली साथ में फिल्म है. फिल्म की शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है, जिसमें कई बड़े एक्शन सीक्वेंस फिल्माए जाने हैं.

फिल्म के लिए फिल्म सिटी स्थित प्राइम फोकस स्टूडियो में अफगानिस्तान के एक गांव का सेट तैयार किया गया है. वहीं, एक्शन सीक्वेंस के लिए कोरियन स्टंट टीम भी काम कर रही है. 'मॉन्स्टर' के ईद 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.

कौन हैं परवेज काजी?
बता दें, परवेज काजी कई सालों से सलमान खान के बॉडी डबल के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने सलमान के साथ प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, रेस 3, भारत, दबंग 3 और राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई जैसी फिल्मों में काम किया है.

 
 
 
 
 
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'मातृभूमि' में भी नजर आएंगे सलमान
वहीं सलमान खान की वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' भी रिलीज डेट के अपडेट का इंतजार कर रही है. सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स ने पहले साफ किया था कि फिल्म को अभी CBFC के पास भेजा ही नहीं गया है. मेकर्स ने उन खबरों को भी खारिज किया था, जिनमें दावा किया जा रहा था कि फिल्म की रिलीज 2027 तक टाल दी गई है. हालांकि, फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:35 AM (IST)
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