बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उनके हाथ पर सूजन और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. वीडियो देखने के बाद फैंस भी हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर एक्टर के हाथ में चोट कैसे लगी.

दरअसल, 19 नवंबर को सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' के प्रमोशन के दौरान नजर आए थे. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैप्चर किया, जिसमें उनके हाथ पर चोट के निशान और सूजन साफ दिखाई दी. इसके बाद से ही सलमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

सलमान खान के हाथ में लगी चोट

फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ऑल ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक गॉगल्स भी लगाए थे. सलमान खान ने पैपराजी के सामने जमकर पोज दिए और उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए.

इसी बीच एक वीडियो ने फैंस का ध्यान खींचा, जिसमें सलमान अपना एक हाथ जेब में डाले दिख रहे हैं. वीडियो में उनके हाथ पर सूजन और चोट के निशान नजर आ रहे हैं.

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वीडियो देखने के बाद फैंस कमेंट्स के जरिए सलमान खान की चोट को लेकर चिंता जता रहे हैं और उनका हाल पूछ रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'सलमान भाई हमेशा हेल्दी रहें.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'उंगलियां सूजी हुई नहीं हैं, बस हथेली के पिछले हिस्से पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो.' वहीं तीसरे फैन ने लिखा भाई का हाथ सूज गया है. एक और फैन ने लिखा, 'भाई अल्लाह आप की हिफाजत करें, भाई आपके हाथ में चोट लगी है.'

बता दें प्रमोशन के दौरान सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी नजर आई. दोनों ने साथ में कई पोज भी दिए. चित्रांगदा ब्लू कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी.

'मातृभूमि' में चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आने वाली हैं. फिल्म में प्रशांत तमांग, अंकुर भाटिया और अभिलाष चौधरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.